Maxime Desprey, campeón de Supercross: título con anuncio

La Copa ADAC SX 2023/2024 se disputó en cuatro veladas, dos en Stuttgart el pasado noviembre y las dos primeras este fin de semana en Dortmund, y el ganador de las cuatro fue Maxime Desprey. El francés de 30 años es múltiple campeón de Francia de motocross y supercross, y las casas de apuestas no le habrían dado cuotas altas.

En declaraciones a SPEEDWEEK.com sobre su título alemán de SX2 conseguido el sábado por la tarde en el Westfalenhalle de Dortmund: "Gané el título de SX2 en Francia este año, así que el título en Alemania me viene muy bien. Es genial. En 2022 tuve una caída en la que me rompí la pierna y tuve que tomarme un largo descanso. Estos éxitos son ahora muy beneficiosos para mí".

También comentó las razones por las que vuelve a probar suerte en la categoría pequeña: "Volver a la categoría de 250cc después de mi larga pausa era el camino correcto para mí. Estoy muy contento con mi situación actual y tengo buenos equipos detrás de mí tanto en Francia como aquí."

Con el trabajo de la Copa ADAC SX hecho, el domingo por la tarde todo girará en torno a los ganadores de la general en Dortmund. Ni que decir tiene que Desprey, con el máximo de puntos, también anhela convertirse en el "Príncipe de Dortmund". "Aún nos queda un día de carrera, así que tengo que estar totalmente concentrado. He venido a Dortmund sobre todo para ganar el título de campeón. Pero, por supuesto, también quiero convertirme en Príncipe. Espero que todo vaya bien, entonces tendré una buena oportunidad".

En 2024, Desprey intentará defender su título de Supercross en Francia y añadir otro a su colección de títulos de motocross. También tiene previsto volver a competir en el Campeonato del Mundo de Supercross, donde quiere subir al podio tras terminar cuarto en la general el año pasado. También le gustaría volver a competir en la temporada alemana de Supercross del año que viene.

Todo continuará en la categoría de 250cc. El objetivo era correr en el Campeonato del Mundo de Supercross de 250cc en 2023. Por eso también he competido en todas las demás series de esta categoría. Aún no puedo decir lo que me depara el futuro. Me gustaría volver a la categoría grande en algún momento. Es la categoría reina, ahí es donde quiero volver".

Resultado SX2 Dortmund (sábado):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Calvin Fonvielle (F), KTM

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6º Pierre Lozzi (F), Yamaha

7º Hugo Manzato (F), Husqvarna

8º Adrien Malaval (F), Suzuki

9º Thomas Do (F), Kawasaki

10º Julien Lebeau (F), Kawasaki

11º Paul Bloy (D), KTM

12º Logan Leitzel (USA), Honda

Clasificación final Copa ADAC SX2:

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 puntos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3º Nico Koch (D), GASGAS, 65

4º Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59