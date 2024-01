Le champion de supercross Maxime Desprey : un titre annoncé

Comme on pouvait s'y attendre, le Français Maxime Desprey, ancien pilote de SX1, a remporté à Dortmund le titre de SX2 de l'ADAC SX Cup. Des retrouvailles dans la catégorie supérieure ne sont pas exclues.

L'ADAC SX Cup 2023/2024 s'est déroulée sur quatre soirées, deux à Stuttgart en novembre dernier et les deux premières à Dortmund ce week-end, et le vainqueur a été Maxime Desprey à quatre reprises. Le Français de 30 ans, multiple champion de France de motocross et de supercross, n'aurait pas obtenu une cote élevée auprès des sociétés de paris.

Il a déclaré à SPEEDWEEK.com à propos de son titre allemand en SX2, obtenu samedi soir dans la Westfalenhalle de Dortmund : "J'ai gagné le titre en SX2 cette année en France, alors le titre en Allemagne va très bien avec. C'est cool. En 2022, j'ai fait une chute au cours de laquelle je me suis cassé la jambe et j'ai dû m'arrêter longtemps. Alors ces succès sont maintenant très bénéfiques pour moi".

Il a en outre expliqué pourquoi il s'essayait à nouveau à la petite catégorie : "Revenir à la catégorie 250 après ma longue pause était la bonne voie pour moi. Je suis très heureux de ma situation actuelle et j'ai de bonnes équipes derrière moi, en France comme ici".

Une fois le travail accompli en ce qui concerne l'ADAC SX Cup, le dimanche après-midi sera encore consacré au vainqueur du classement général de Dortmund. Il est clair que Desprey, avec le maximum de points, a aussi envie de devenir le "prince de Dortmund". "Nous avons encore une journée de course, je dois donc rester concentré. Je suis venu à Dortmund en premier lieu pour remporter le titre de champion. Mais bien sûr, je veux aussi devenir prince. J'espère que tout se passera bien, j'aurai alors de bonnes chances".

En 2024, Desprey tentera de défendre son titre de supercross en France et d'en ajouter un autre à sa collection en motocross. Pour ce faire, il prévoit de disputer à nouveau le championnat du monde de supercross et espère y décrocher une place sur le podium, après avoir terminé quatrième au classement général l'année dernière. Il souhaite également participer à la saison allemande de supercross de l'année prochaine.

Le tout dans la catégorie 250. Il a déclaré à ce sujet : "L'objectif était de courir en 2023 dans le championnat du monde de supercross 250. C'est pourquoi j'ai également participé à toutes les autres séries dans cette catégorie. Ce que l'avenir me réserve, je ne peux pas encore le dire. Un jour, j'aimerais revenir dans la grande catégorie. C'est la classe supérieure, c'est là que je veux retourner".

Résultats SX2 Dortmund (samedi) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Calvin Fonvielle (F), KTM

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6. Pierre Lozzi (F), Yamaha

7. Hugo Manzato (F), Husqvarna

8. Adrien Malaval (F), Suzuki

9. Thomas Do (F), Kawasaki

10. Julien Lebeau (F), Kawasaki

11. Paul Bloy (D), KTM

12. Logan Leitzel (USA), Honda

Classement final de l'ADAC SX2 Cup :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 points

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3. Nico Koch (D), GASGAS, 65

4. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59