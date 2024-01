Il campione di Supercross Maxime Desprey: titolo con annuncio

Come previsto, il francese Maxime Desprey ha vinto il titolo SX2 nell'ADAC SX Cup di Dortmund come ex pilota SX1. Un ricongiungimento nella categoria superiore non è da escludere.

La ADAC SX Cup 2023/2024 si è disputata in quattro serate, due a Stoccarda lo scorso novembre e le prime due questo fine settimana a Dortmund, e il vincitore è stato Maxime Desprey. Il trentenne francese è un pluricampione francese di motocross e supercross e non avrebbe ricevuto quote elevate dalle società di scommesse.

Ha detto a SPEEDWEEK.com del suo titolo tedesco SX2 vinto sabato sera nella Westfalenhalle di Dortmund: "Ho vinto il titolo SX2 in Francia quest'anno, quindi il titolo in Germania si adatta molto bene. È una bella cosa. Nel 2022 ho avuto un incidente in cui mi sono rotto una gamba e ho dovuto fare una lunga pausa. Questi successi sono ora molto utili per me".

Ha anche commentato le ragioni per cui si sta cimentando di nuovo nella classe minore: "Tornare alla classe 250cc dopo la mia lunga pausa era la strada giusta per me. Sono molto contento della mia situazione attuale e ho buone squadre dietro di me sia in Francia che qui".

Una volta terminato il lavoro della ADAC SX Cup, domenica pomeriggio a Dortmund si parlerà dei vincitori assoluti. Va da sé che Desprey, con il massimo dei punti, desidera diventare il "Principe di Dortmund". "Abbiamo ancora un giorno di gara, quindi devo rimanere pienamente concentrato. Sono venuto a Dortmund soprattutto per vincere il titolo di campione. Ma naturalmente voglio anche diventare Principe. Spero che tutto vada per il meglio, così avrò buone possibilità".

Nel 2024, Desprey cercherà di difendere il suo titolo Supercross in Francia e di aggiungerne un altro alla sua collezione di motocross. Ha anche intenzione di partecipare di nuovo al Campionato mondiale di Supercross, dove vuole salire sul podio dopo il quarto posto assoluto dello scorso anno. Vorrebbe anche gareggiare di nuovo nella stagione tedesca del Supercross del prossimo anno.

Tutto continuerà nella categoria 250cc. Ha dichiarato: "L'obiettivo era quello di partecipare al Campionato del Mondo Supercross 250cc nel 2023. Per questo ho partecipato anche a tutte le altre serie di questa classe. Non posso ancora dire cosa mi riservi il futuro. Mi piacerebbe tornare nella classe maggiore prima o poi. È la classe superiore, è lì che voglio tornare".

Risultato SX2 Dortmund (sabato):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Calvin Fonvielle (F), KTM

3° Nico Koch (D), GASGAS

4° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6° Pierre Lozzi (F), Yamaha

7° Hugo Manzato (F), Husqvarna

8° Adrien Malaval (F), Suzuki

9° Thomas Do (F), Kawasaki

10° Julien Lebeau (F), Kawasaki

11° Paul Bloy (D), KTM

12° Logan Leitzel (USA), Honda

Classifica finale Coppa ADAC SX2:

1° Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 punti

2° Calvin Fonvielle (F), KTM, 86 punti

3° Nico Koch (D), GASGAS, 65

4° Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59