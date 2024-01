Campeão de Supercross Maxime Desprey: Título com anúncio

A Taça ADAC SX 2023/2024 foi disputada em quatro noites, duas em Estugarda em novembro passado e as duas primeiras este fim de semana em Dortmund, e o vencedor por quatro vezes foi Maxime Desprey. O francês de 30 anos é um múltiplo campeão francês de motocross e supercross e não teria recebido grandes probabilidades das empresas de apostas.

Desprey falou ao SPEEDWEEK.com sobre o seu título alemão de SX2 conquistado no sábado à noite no Westfalenhalle Dortmund: "Ganhei o título de SX2 em França este ano, por isso o título na Alemanha encaixa muito bem. Isso é fixe. Em 2022, tive um acidente em que parti uma perna e tive de fazer uma longa pausa. Estes sucessos são agora muito benéficos para mim".

Também comentou as razões pelas quais está a tentar a sua sorte novamente na classe mais pequena: "Regressar à classe de 250cc após a minha longa pausa foi o caminho certo para mim. Estou muito feliz com a minha situação atual e tenho boas equipas a apoiar-me tanto em França como aqui."

Com o trabalho da Taça ADAC SX concluído, a tarde de domingo será dedicada aos vencedores da geral em Dortmund. Escusado será dizer que Desprey, com o máximo de pontos, também anseia por se tornar o "Príncipe de Dortmund". "Ainda temos mais um dia de corrida, por isso tenho de estar totalmente concentrado. Vim para Dortmund sobretudo para ganhar o título de campeão. Mas é claro que também quero tornar-me Príncipe. Espero que tudo corra bem, pois assim tenho uma boa hipótese".

Em 2024, Desprey vai tentar defender o seu título de Supercross em França e juntar mais um à sua coleção de motocross. Também planeia voltar a competir no Campeonato do Mundo de Supercross e quer alcançar um lugar no pódio, depois de ter terminado em quarto lugar na geral no ano passado. Ele também gostaria de competir novamente na temporada alemã de Supercross do próximo ano.

Tudo vai continuar na categoria de 250cc. O objetivo era participar no Campeonato do Mundo de Supercross de 250cc em 2023. É por isso que também competi em todas as outras séries desta classe. Ainda não posso dizer o que o futuro me reserva. Gostaria de regressar à classe maior em algum momento. Essa é a classe de topo, é para lá que quero voltar."

Resultado SX2 Dortmund (Sábado):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Calvin Fonvielle (F), KTM

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

6º Pierre Lozzi (F), Yamaha

7º Hugo Manzato (F), Husqvarna

8º Adrien Malaval (F), Suzuki

9º Thomas Do (F), Kawasaki

10º Julien Lebeau (F), Kawasaki

11º Paul Bloy (D), KTM

12º Logan Leitzel (EUA), Honda

Classificação final da Taça ADAC SX2:

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 100 pontos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 86

3º Nico Koch (D), GASGAS, 65

4º Hugo Manzato (F), Husqvarna, 59