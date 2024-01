Maxime Desprey (Yamaha) es el Príncipe de Dortmund

En la tercera jornada del Supercross de Dortmund, el piloto alemán del Becker Racing GASGAS Nico Koch volvió a brillar con salidas de primera clase, espíritu de lucha y una gran actuación. En la final del domingo, salió en 4ª posición por detrás de Calvin Fonvielle(KTM), Maxime Desprey(Yamaha) y Jannis Irsuti (Kawasaki).

En la vuelta 3, el extraordinario Maxime Desprey(Yamaha) se puso en cabeza y controló la carrera desde la primera posición. Koch se impuso a Fonvielle y alcanzó la P3. El héroe local fue capaz de frenar todos los ataques de sus rivales y, una vez más, se llevó a casa el tercer puesto entre los vítores del público. El alemán ya había subido al podio el sábado.

El atleta francés del Sturm Racing Maxime Desprey se aseguró con confianza el título de príncipe de Dortmund con la puntuación ideal de 75 puntos. Calvin Fonvielle(KTM) terminó segundo en la clasificación general, empatado a puntos con Jannis Irsuti (Kawasaki). A Nico Koch sólo se le escapó el tercer puesto en la clasificación de príncipes por 2 puntos.

No obstante, Nico Koch estaba encantado con su segundo podio del día: "No tengo palabras. Sólo he corrido una vez desde el Supercross de Stuttgart y he tenido una actuación tan buena aquí. Tal vez no debería entrenar más en el futuro, entonces todo saldrá bien. Es indescriptible: dos veces en el podio. Quiero dar las gracias al Team Becker Racing, a mi familia, a mi novia y a todos los aficionados que me han animado aquí en el pabellón".

El segundo alemán en salir, Paul Bloy(KTM), también tuvo un buen comienzo y terminó la final del domingo en 7ª posición.

Resultados SX2 Dortmund (domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (USA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (USA), Honda

Clasificación Prince (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 puntos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44