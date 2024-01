Maxime Desprey (Yamaha) est le prince de Dortmund

Lors de la troisième journée du Supercross de Dortmund, le pilote allemand du Becker Racing GASGAS Nico Koch a une nouvelle fois brillé par des départs de première classe, un esprit combatif et une performance remarquable. Lors de la finale du dimanche, il a pris le départ en quatrième position derrière Calvin Fonvielle(KTM), Maxime Desprey(Yamaha) et Jannis Irsuti (Kawasaki).

Au troisième tour, l'excellent Maxime Desprey(Yamaha) a pris la tête de la course et l'a contrôlée depuis le sommet. Koch s'est imposé face à Fonvielle et a pris la P3. Le héros local a pu parer toutes les attaques de ses adversaires et a ramené une nouvelle fois la troisième place à la maison sous les acclamations du public. L'Allemand était déjà monté sur le podium samedi.

L'athlète français du Sturm Racing Maxime Desprey s'est assuré le titre de prince de Dortmund de manière souveraine avec le nombre de points idéal de 75 points. Calvin Fonvielle(KTM) a terminé deuxième au classement général, à égalité de points avec Jannis Irsuti (Kawasaki). Nico Koch a manqué de peu la troisième place au classement des princes, avec deux points de retard.

Nico Koch s'est néanmoins réjoui de son deuxième podium du jour : "Je suis complètement sans voix. Depuis le supercross de Stuttgart, je n'ai roulé qu'une seule fois et j'ai eu une si bonne performance ici. Peut-être qu'à l'avenir, je ne devrais plus m'entraîner, ça marcherait tout simplement. C'est indescriptible : deux fois sur le podium. Je remercie l'équipe Becker Racing, ma famille, ma petite amie et tous les fans ici dans la salle qui m'ont encouragé".

Le deuxième participant allemand, Paul Bloy(KTM), a également pris un bon départ et a terminé la finale dominicale à la 7e place.

Résultat SX2 Dortmund (dimanche) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Zachary Williams (USA), Husqvarna

5. Calvin Fonvielle (F), KTM

6. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7. Paul Bloy (D), KTM

8. Pierre Lozzi (F), Yamaha

9. Julien Lebeau (F), Kawasaki

10. Logan Leitzel (USA), Honda

Classement des princes (Prince de Dortmund) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 points

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4. Nico Koch (D), GASGAS, 58

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44