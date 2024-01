Maxime Desprey (Yamaha) è il principe di Dortmund

Nella terza giornata del Supercross di Dortmund, il pilota tedesco del Becker Racing GASGAS Nico Koch ha brillato ancora una volta con partenze di prima classe, spirito combattivo e una grande prestazione. Nella finale di domenica, è partito in quarta posizione dietro a Calvin Fonvielle(KTM), Maxime Desprey(Yamaha) e Jannis Irsuti (Kawasaki).

Al terzo giro, l'eccezionale Maxime Desprey(Yamaha) ha preso il comando e ha controllato la gara dalla testa. Koch ha prevalso su Fonvielle e ha raggiunto la P3. L'eroe locale è stato in grado di parare tutti gli attacchi dei suoi rivali e ancora una volta ha portato a casa il terzo posto tra gli applausi del pubblico. Il tedesco era già salito sul podio sabato.

L'atleta francese di Sturm Racing Maxime Desprey si è assicurato il titolo di principe di Dortmund con il punteggio ideale di 75 punti. Calvin Fonvielle(KTM) è arrivato secondo nella classifica generale, a pari punti con Jannis Irsuti (Kawasaki). Nico Koch ha mancato di poco il terzo posto nella classifica principe per 2 punti.

Nico Koch si è comunque rallegrato per il suo secondo podio della giornata: "Sono completamente senza parole. Ho corso solo una volta dopo il Supercross di Stoccarda e qui ho fatto una prestazione così buona. Forse non dovrei allenarmi di più in futuro, allora sì che le cose andranno bene. È indescrivibile: due volte sul podio. Vorrei ringraziare il Team Becker Racing, la mia famiglia, la mia ragazza e tutti i tifosi presenti in sala che mi hanno incitato".

Anche il secondo tedesco al via, Paul Bloy(KTM), è partito bene e ha concluso la finale di domenica al 7° posto.

Risultati SX2 Dortmund (domenica):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3° Nico Koch (D), GASGAS

4° Zachary Williams (USA), Husqvarna

5° Calvin Fonvielle (F), KTM

6° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7° Paul Bloy (D), KTM

8° Pierre Lozzi (F), Yamaha

9° Julien Lebeau (F), Kawasaki

10° Logan Leitzel (USA), Honda

Classifica principe (Principe di Dortmund):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 punti

2° Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3° Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4° Nico Koch (D), GASGAS, 58

5° Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44