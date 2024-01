Maxime Desprey (Yamaha) é o Príncipe de Dortmund

Com a pontuação ideal de 75 pontos, o piloto da Sturm Racing Yamaha, Maxime Desprey, conquistou o título de Príncipe de Dortmund. Nico Koch (GASGAS) subiu novamente ao pódio no domingo e foi festejado pelos fãs.

No terceiro dia do Supercross de Dortmund, o piloto alemão da Becker Racing GASGAS, Nico Koch, brilhou mais uma vez com largadas de primeira classe, espírito de luta e um ótimo desempenho. Na final de domingo, arrancou em 4º lugar atrás de Calvin Fonvielle(KTM), Maxime Desprey(Yamaha) e Jannis Irsuti (Kawasaki).

Na 3ª volta, o excelente Maxime Desprey(Yamaha) assumiu a liderança e controlou a corrida a partir da frente. Koch prevaleceu contra Fonvielle e alcançou a P3. O herói local foi capaz de evitar todos os ataques dos seus rivais e mais uma vez trouxe para casa o terceiro lugar para os aplausos do público. O alemão já tinha subido ao pódio no sábado.

O atleta francês da Sturm Racing, Maxime Desprey, garantiu com confiança o título de príncipe de Dortmund com a pontuação ideal de 75 pontos. Calvin Fonvielle(KTM) terminou em segundo lugar na classificação geral, empatado em pontos com Jannis Irsuti (Kawasaki). Nico Koch falhou por pouco o terceiro lugar na classificação do príncipe por 2 pontos.

No entanto, Nico Koch estava muito contente com o seu segundo pódio do dia: "Estou completamente sem palavras. Só andei uma vez desde o Supercross em Estugarda e tive um desempenho tão bom aqui. Talvez não deva treinar mais no futuro, assim tudo se resolve. É indescritível: duas vezes no pódio. Gostaria de agradecer à Team Becker Racing, à minha família, à minha namorada e a todos os fãs que me apoiaram aqui no pavilhão."

O segundo alemão a arrancar, Paul Bloy(KTM), também teve um bom início e terminou a final de domingo em 7º lugar.

Resultados SX2 Dortmund (Domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (EUA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (EUA), Honda

Classificação do Príncipe (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 pontos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60 pontos

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60 pontos

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44