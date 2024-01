Cedric Soubeyras (Kawasaki) se lleva el título de rey

El domingo en el Supercross de Dortmund no sólo es el día familiar, sino que la tercera jornada se disputa en modo Triple Corona, es decir, la clasificación diaria se determina a partir de la suma de 3 carreras finales.

El piloto francés del Pfeil Kawasaki Cedric Soubeyras (Kawasaki) se impuso en la primera final, situándose en una posición perfecta para batir a sus compatriotas Jordi Tixier(KMP Honda) y Gregory Aranda (Sturm Racing Yamaha).

Harri Kullas(KTM) tomó la salida en la segunda final. Detrás de él, los aspirantes al título se batían en duelo: Soubeyras, Tixier y Aranda. Aranda se ha ido al suelo, ha tocado la rueda trasera de Soubeyras en una curva a izquierdas, se ha caído y ha quedado relegado al final de la carrera por un defecto técnico. Esta fue la primera decisión preliminar con respecto a la clasificación del rey, ya que Aranda quedaba fuera de la lucha por el título. El ritmo se endureció: Soubeyras atacó a Tixier en la última vuelta de la segunda final y se colocó segundo tras el ganador Kullas en el último segundo.

Por tanto, la decisión tuvo que tomarse en la última final entre Soubeyras y Tixier. Greg Aranda tenía algo que compensar tras el desastre de la segunda final, tomó la holeshot y luego no dejó nada al azar. Su victoria en la tercera final fue al menos un pequeño consuelo para el francés.

Soubeyras terminó P2 en la última final, mientras que Tixier sólo salió en el mediocampo y se abrió camino hacia delante con mucho espíritu de lucha. Tixier recortó distancias con Soubeyras en 2ª posición, con el título de rey en juego. Soubeyras defendió el segundo puesto por delante de Tixier, lo que le bastó para hacerse con el título de "Rey de Dortmund ".

"Se me ha escapado este título muchas veces", explicó Soubeyras tras la carrera. "A veces estaba empatado a puntos con el ganador. Se me ha escapado el título tantas veces por sólo uno o dos puntos. Esto es como una satisfacción para mí. Por fin he ganado este título. Ayer tuve que aguantar algunos ataques groseros. Por eso me dije que hoy volvería a poner toda la carne en el asador. Y ha funcionado".

Resultado SX1 Dortmund (domingo):

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2º Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3º Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4º Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5º Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

9º Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

10º Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Clasificación general King of Dortmund

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 puntos

2º Jordi Tixier (F), Honda, 67

3º Gregory Aranda (F), Yamaha, 63 puntos