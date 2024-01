Cédric Soubeyras (Kawasaki) remporte le titre royal

Le dimanche du Supercross de Dortmund n'est pas seulement la journée des familles, mais la troisième journée se déroule en mode triple couronne, c'est-à-dire que le classement du jour est déterminé par la somme de trois courses finales.

Le pilote français de la Flèche Kawasaki, Cédric Soubeyras (Kawasaki), a remporté la première finale, se plaçant ainsi en position idéale face à ses compatriotes Jordi Tixier(KMP Honda) et Gregory Aranda (Sturm Racing Yamaha).

Dans la deuxième finale , Harri Kullas(KTM) a remporté le holeshot. Derrière lui, les prétendants au titre royal se sont battus en duel : Soubeyras, Tixier et Aranda. Aranda s'est montré très agressif, a touché la roue arrière de Soubeyras dans un virage à gauche, a chuté et a été relégué en queue de peloton en raison d'un problème technique. C'était déjà la première décision préliminaire en vue du classement royal, car Aranda était ainsi hors de la course au titre. Le rythme s'est durci : Soubeyras a attaqué Tixier dans le dernier tour de la deuxième finale et s'est emparé in extremis de la deuxième place derrière le vainqueur Kullas.

La décision devait donc se faire dans la dernière finale entre Soubeyras et Tixier. Greg Aranda avait quelque chose à se faire pardonner après le désastre de la deuxième finale, il a tiré le holeshot et n'a plus rien laissé passer par la suite. Sa victoire dans la troisième finale était tout de même une petite consolation pour le Français.

Soubeyras s'est classé en P2 lors de la dernière finale, tandis que Tixier n'est parti qu'en milieu de peloton et a fait preuve d'une grande combativité pour remonter. Tixier a comblé l'écart avec Soubeyras en deuxième position. Le titre de roi était en jeu. Soubeyras a défendu sa deuxième place devant Tixier, ce qui était suffisant pour le titre de 'roi de Dortmund'.

"J'ai raté ce titre tellement de fois", a déclaré Soubeyras après la course. "J'étais parfois à égalité de points avec le vainqueur. J'ai si souvent manqué le titre avec seulement un ou deux points de retard. C'est maintenant comme une satisfaction pour moi. J'ai enfin remporté ce titre. Hier, j'ai dû essuyer quelques attaques brutales. C'est pourquoi je me suis dit qu'aujourd'hui, je jouerais le tout pour le tout. Cela a fonctionné".

Résultat SX1 Dortmund (dimanche) :

1. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2. Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3. Harri Kullas(EST), KTM, 4-1-8

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5. Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

9. Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

10. Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classement général Roi de Dortmund

1. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 points

2. Jordi Tixier (F), Honda, 67

3. Gregory Aranda (F), Yamaha, 63