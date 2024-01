Cedric Soubeyras (Kawasaki) si aggiudica il titolo di re

La domenica del Supercross di Dortmund non è solo la giornata dedicata alle famiglie, ma la terza giornata si svolge in modalità Triple Crown, ovvero la classifica giornaliera è determinata dalla somma delle 3 gare finali.

Il pilota francese Pfeil Kawasaki Cedric Soubeyras (Kawasaki) ha vinto la prima finale, mettendosi in una posizione perfetta per battere i suoi connazionali Jordi Tixier(KMP Honda) e Gregory Aranda (Sturm Racing Yamaha).

Harri Kullas(KTM) ha conquistato l'holeshot nella seconda finale. Dietro di lui, i contendenti al titolo hanno duellato: Soubeyras, Tixier e Aranda. Aranda è andato forte, ha toccato la ruota posteriore di Soubeyras in una curva a sinistra, è caduto ed è finito in fondo allo schieramento con un difetto tecnico. Questa è la prima decisione preliminare per quanto riguarda la classifica del re, in quanto Aranda è fuori dalla lotta per il titolo. Il ritmo si è inasprito: Soubeyras ha attaccato Tixier all'ultimo giro della seconda finale e ha conquistato il secondo posto dietro al vincitore Kullas all'ultimo secondo.

La decisione doveva quindi essere presa nell'ultima finale tra Soubeyras e Tixier. Greg Aranda aveva qualcosa da recuperare dopo il disastro della seconda finale, ha conquistato l'holeshot e non ha lasciato nulla al caso. La sua vittoria nella terza finale è stata almeno una piccola consolazione per il francese.

Soubeyras ha chiuso in P2 l'ultima finale, mentre Tixier è partito solo a centrocampo e si è fatto strada con grande spirito combattivo. Tixier ha ridotto il distacco da Soubeyras al 2° posto, con il titolo di re in palio. Soubeyras ha difeso il secondo posto davanti a Tixier, che è stato sufficiente per il titolo di "Re di Dortmund".

"Ho perso questo titolo tante volte", ha spiegato Soubeyras dopo la gara. "A volte ero a pari punti con il vincitore. Ho perso il titolo tante volte per uno o due punti. Questa è una soddisfazione per me. Finalmente ho vinto questo titolo. Ieri ho dovuto sopportare alcuni attacchi scortesi. Per questo mi sono detto che anche oggi avrei puntato tutto su un solo paniere. E ha funzionato".

Risultato SX1 Dortmund (domenica):

1° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2° Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3° Harri Kullas(EST), KTM, 4-1-8

4° Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5° Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7° Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

9° Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

10° Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classifica generale Re di Dortmund

1° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 punti

2° Jordi Tixier (F), Honda, 67

3° Gregory Aranda (F), Yamaha, 63