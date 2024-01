Cedric Soubeyras (Kawasaki) conquista o título de rei

O domingo no Supercross em Dortmund não é apenas o dia da família, mas o terceiro dia é disputado no modo Triple Crown, ou seja, a classificação diária é determinada pela soma das 3 corridas finais.

O piloto francês da Pfeil Kawasaki Cedric Soubeyras (Kawasaki) venceu a primeira final, colocando-o numa posição perfeita para bater os seus compatriotas Jordi Tixier(KMP Honda) e Gregory Aranda (Sturm Racing Yamaha).

Harri Kullas(KTM) fez o holeshot na segunda final. Atrás dele, os candidatos ao título duelaram: Soubeyras, Tixier e Aranda. Aranda foi com força, tocou na roda traseira de Soubeyras numa curva à esquerda, caiu e foi para o fundo do pelotão com uma deficiência técnica. Esta é a primeira decisão preliminar relativa à classificação do rei, uma vez que Aranda está fora da luta pelo título. O ritmo torna-se mais forte: Soubeyras ataca Tixier na última volta da segunda final e assume o segundo lugar atrás do vencedor Kullas no último segundo.

A decisão teve de ser tomada na última final entre Soubeyras e Tixier. Greg Aranda tinha algo a compensar após o desastre da segunda final, fez o holeshot e não deixou nada ao acaso. A sua vitória na terceira final é, pelo menos, uma pequena consolação para o francês.

Soubeyras terminou em P2 na última final, enquanto Tixier começou apenas a meio do pelotão e avançou com muito espírito de luta. Tixier reduziu a diferença para Soubeyras no 2º lugar, com o título de rei em jogo. Soubeyras defendeu o segundo lugar à frente de Tixier, o que lhe valeu o título de "Rei de Dortmund".

"Já perdi este título tantas vezes", explicou Soubeyras após a corrida. "Por vezes, estava empatado em pontos com o vencedor. Perdi tantas vezes o título por apenas um ou dois pontos. Isto é uma satisfação para mim agora. Finalmente ganhei este título. Ontem tive de aguentar alguns ataques rudes. Por isso, disse a mim próprio que hoje voltaria a colocar todos os ovos no mesmo cesto. Resultou"

Resultado SX1 Dortmund (Domingo):

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2º Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3º Harri Kullas(EST), KTM, 4-1-8

4º Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5º Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

9º Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

10º Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classificação geral Rei de Dortmund

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 pontos

2º Jordi Tixier (F), Honda, 67 pontos

3º Gregory Aranda (F), Yamaha, 63