Campeón Cedric Soubeyras: Ahora a la India

El título de campeón en la Copa ADAC SX y un título real en un templo alemán del Supercross tienen su estatus, pero no el más alto para los avezados profesionales franceses del SX. Además de sus campeonatos nacionales y de París, el Campeonato del Mundo de SX está ahora por encima de ellos y, por supuesto, el Campeonato de Estados Unidos de Supercross. Sin embargo, Cedric Soubeyras estaba totalmente fuera de sí como nuevo "Rey de Dortmund" a última hora de la tarde del domingo y dejó correr sus lágrimas.

"En el pasado, se me escapó este título varias veces por sólo uno o dos puntos y sentí que nunca podría volver a conseguirlo. Tengo 34 años y quizá me queden dos, tres o cuatro años, así que ahora todo se me ha ido de las manos", explicó "Soub" a SPEEDWEEK.com una vez recuperada la compostura. "Estuve cerca una vez en 2010. Eso fue hace 14 años. Esta vez tuve la sensación de que era posible y lo di todo. Por la mañana ya tenía buenas sensaciones y le dije al equipo que lo conseguiríamos".

Esto explica su estilo de conducción combativo y a veces intransigente. El domingo, en la manga intermedia de la Triple Corona, en la lucha por el segundo puesto tras el sorprendente piloto Harri Kullas, realizó un, digamos, desafortunado adelantamiento en bloque, para no utilizar la palabra demasiado duro, contra su compatriota y rival permanente Gregory Aranda, que provocó la caída de este último y arruinó así sus opciones de convertirse en el "Rey de Dortmund" tras ganar el título de la Copa ADAC SX el sábado.

Aranda declaró con rostro sombrío: "Soubeyras me tiró de la moto en la segunda manga y ahora es el rey. Es lo que hay, así son las carreras. Fue un adelantamiento en bloque, pero lo recordaré, luego ya veremos qué pasa".

El impune Soubeyras replicó: "Todo el mundo fue muy agresivo conmigo el sábado y hubo unas cuantas colisiones. Fue muy difícil al menos acabar segundo. Sé que Aranda estaba cabreado después de nuestro choque, pero yo iba por dentro. Así son las cosas a veces en este deporte".

Soubeyras quiere volver a Alemania el próximo invierno y ganar el campeonato. "Sin embargo, si pudiera elegir entre campeón y rey de Dortmund, probablemente preferiría el rey, porque eso me permitiría adelantar a Florent Richier en la clasificación histórica de Dortmund".



Soubeyras se refería a la clasificación por puntos en Dortmund, no a las victorias.

Pronto correrá en el Campeonato Italiano de Motocross "...para mantener mi velocidad de cara al Campeonato Francés de Supercross". Soubeyras dijo sobre su futuro calendario: "Pronto correré también tres carreras de Supercross en la India. Y luego el Campeonato del Mundo de SX empezará de nuevo en algún momento. Después de eso, espero que el Kawasaki Team Pfeil me quiera para el próximo invierno en Alemania, porque me he vuelto a sentir muy cómodo con ellos. Estoy deseando que llegue".

Resultado SX1 Dortmund (domingo):

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2º Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3º Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4º Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5º Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8º Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9º Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10º Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Clasificación general King of Dortmund:

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 puntos

2º Jordi Tixier (F), Honda, 67

3º Gregory Aranda (F), Yamaha, 63