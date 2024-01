Champ Cédric Soubeyras : maintenant un détour par l'Inde

Le titre de champion de l'ADAC SX Cup ainsi qu'un titre royal dans un temple allemand du supercross ont leur importance, mais pas la plus grande pour les professionnels français du SX confirmés. Outre leurs championnats nationaux et Paris, le championnat du monde de SX est désormais au-dessus et bien sûr le championnat de supercross américain. Pourtant, dimanche en fin d'après-midi, Cédric Soubeyras, nouveau "roi de Dortmund", était totalement déchaîné et laissait libre cours à ses larmes.

"Par le passé, j'ai manqué plusieurs fois ce titre pour un ou deux points seulement et j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais l'atteindre. J'ai 34 ans et il me reste peut-être deux, trois ou quatre ans, alors tout s'est écroulé pour moi maintenant", a expliqué "Soub" à SPEEDWEEK.com après avoir retrouvé un peu de sang-froid. "En 2010, j'étais déjà passé tout près. C'était il y a 14 ans. Cette fois-ci, j'ai senti que c'était possible et j'ai tout donné. J'ai eu un bon sentiment dès le matin et j'ai dit à l'équipe que nous allions y arriver".

Cela explique sa conduite combative, voire intransigeante dans certains cas. C'est ainsi que dimanche, dans le heat du milieu de la triple couronne, il a placé, derrière l'homme surprise Harri Kullas, un blockpass, disons raté pour éviter le mot trop dur, contre son compatriote et rival de toujours Gregory Aranda, ce qui a fait chuter ce dernier et l'a privé de toute chance de devenir "roi de Dortmund" après avoir remporté le titre de l'ADAC SX Cup samedi.

Aranda a déclaré d'un air sombre : "Dans la deuxième manche, Soubeyras m'a fait tomber de la moto et il est maintenant roi. C'est comme ça, c'est du racing. C'était une passe en bloc, mais je vais m'en souvenir et on verra bien ce qui se passera".

Le fautif impuni Soubeyras a rétorqué : "Samedi, tout le monde a été très agressif avec moi et il y a eu quelques accrochages. Il était alors très difficile de terminer au moins deuxième. Je sais qu'Aranda était en colère après notre crash, mais j'étais à l'intérieur. C'est parfois comme ça dans ce sport".

L'hiver prochain, Soubeyras veut revenir en Allemagne et gagner le championnat. "Cependant, si je devais choisir entre le champion et le roi de Dortmund, je préférerais probablement le roi, car cela me permettrait de dépasser Florent Richier au classement All Time de Dortmund".



Soubeyras parlait du classement par points à Dortmund, pas de victoires.

Prochainement, il va courir le championnat italien de motocross, "...pour garder ma vitesse pour le championnat français de supercross". Concernant la suite de sa feuille de route, Soubeyras a déclaré : "De même, je vais prochainement disputer trois courses de supercross en Inde. Et puis, le championnat du monde de SX reprendra un jour ou l'autre. Ensuite, j'espère que le team Kawasaki Pfeil voudra bien de moi pour l'hiver prochain en Allemagne, car je me suis à nouveau senti très bien chez eux. J'ai hâte d'y être".

Résultats SX1 Dortmund (dimanche) :

1. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2. Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3. Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5. Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8. Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10. Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classement général Roi de Dortmund :

1. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 points

2. Jordi Tixier (F), Honda, 67

3. Gregory Aranda (F), Yamaha, 63