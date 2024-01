Il campione Cedric Soubeyras: ora in India

Il titolo di campione nell'ADAC SX Cup e un titolo reale in un tempio del Supercross tedesco hanno il loro status, ma non il più alto per gli esperti professionisti francesi dell'SX. Oltre ai campionati nazionali e a Parigi, il Campionato del Mondo SX è ora al di sopra di loro e, naturalmente, del Campionato Supercross degli Stati Uniti. Tuttavia, Cedric Soubeyras era completamente fuori di sé come nuovo "Re di Dortmund" nel tardo pomeriggio di domenica e ha lasciato scorrere le sue lacrime.

"In passato, ho mancato questo titolo diverse volte per uno o due punti e ho pensato che non avrei mai potuto ottenerlo di nuovo. Ho 34 anni e mi restano forse due, tre o quattro anni, quindi ora tutto mi è sfuggito", ha spiegato "Soub" a SPEEDWEEK.com dopo aver ritrovato la calma. "Ci sono andato vicino una volta nel 2010. È stato 14 anni fa. Questa volta ho avuto la sensazione che fosse possibile e ho dato il massimo. La mattina avevo già una buona sensazione e ho detto alla squadra che ce l'avremmo fatta".

Questo spiega il suo stile di guida combattivo e talvolta intransigente. Domenica, nella manche centrale della Triple Crown, nella lotta per il secondo posto dietro al pilota a sorpresa Harri Kullas, ha fatto un passaggio di blocco, diciamo così, sfortunato, per non usare la parola eccessivamente duro, contro il suo connazionale e rivale permanente Gregory Aranda, che ha causato la caduta di quest'ultimo e ha così rovinato le sue possibilità di diventare "Re di Dortmund" dopo aver vinto il titolo della ADAC SX Cup sabato.

Aranda ha dichiarato con una faccia truce: "Soubeyras mi ha fatto cadere dalla moto nella seconda manche e ora è il re. È quello che è, sono le corse. È stato un passaggio in blocco, ma me lo ricorderò, poi vedremo cosa succederà".

L'impunito Soubeyras ha risposto: "Sabato tutti erano molto aggressivi con me e ci sono state alcune collisioni. È stato molto difficile arrivare almeno secondo. So che Aranda era arrabbiato dopo il nostro incidente, ma io ero all'interno. A volte è così in questo sport".

Soubeyras vuole tornare in Germania il prossimo inverno e vincere il campionato. "Tuttavia, se potessi scegliere tra campione e re di Dortmund, probabilmente preferirei il re, perché mi permetterebbe di superare Florent Richier nella classifica di tutti i tempi di Dortmund".



Soubeyras si riferiva alla classifica a punti di Dortmund, non alle vittorie.

Prossimamente parteciperà al Campionato italiano di motocross "...per mantenere la mia velocità in vista del Campionato francese di Supercross". Soubeyras ha detto del suo ulteriore programma: "Presto correrò anche tre gare di Supercross in India. E poi il Campionato del Mondo SX ricomincerà ad un certo punto. Dopodiché, spero che il Team Kawasaki Pfeil mi voglia per il prossimo inverno in Germania, perché mi sono sentito di nuovo a mio agio con loro. Non vedo l'ora".

Risultato SX1 Dortmund (domenica):

1° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2° Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3° Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4° Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5° Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7° Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8° Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9° Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10° Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classifica generale Re di Dortmund:

1° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 punti

2° Jordi Tixier (F), Honda, 67

3° Gregory Aranda (F), Yamaha, 63