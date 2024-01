Campeão Cedric Soubeyras: Agora vai para a Índia

O título de campeão na Taça ADAC SX e um título real num templo alemão de Supercross têm o seu estatuto, mas não o mais elevado para os profissionais franceses experientes de SX. Para além dos seus campeonatos nacionais e de Paris, o Campeonato do Mundo de SX está agora acima deles e, claro, o Campeonato de Supercross dos EUA. No entanto, Cedric Soubeyras estava completamente fora de si como o novo "Rei de Dortmund" no final da tarde de domingo e deixou as suas lágrimas correrem livremente.

"No passado, perdi este título várias vezes por apenas um ou dois pontos e senti que nunca mais o poderia alcançar. Tenho 34 anos e talvez ainda me restem dois, três ou quatro anos de vida, por isso agora tudo me escapou", explicou "Soub" ao SPEEDWEEK.com depois de ter recuperado alguma compostura. "Já estive perto uma vez, em 2010. Isso foi há 14 anos. Desta vez tive a sensação de que era possível e dei o meu melhor. Já tinha um bom pressentimento de manhã e disse à equipa que íamos conseguir."

Isto explica o seu estilo de condução combativo e por vezes intransigente. No domingo, na bateria intermédia da Tripla Coroa, na luta pelo segundo lugar atrás do surpreendente piloto Harri Kullas, fez uma ultrapassagem em bloco, digamos, infeliz, para não usar a palavra excessivamente dura, contra o seu compatriota e rival permanente Gregory Aranda, o que fez com que este último caísse e, assim, arruinasse as suas hipóteses de se tornar o "Rei de Dortmund", depois de ter conquistado o título da Taça ADAC SX no sábado.

Aranda disse com uma cara triste: "Soubeyras derrubou-me da mota na segunda bateria e agora é o rei. É o que é, são as corridas. Foi uma passagem em bloco, mas vou lembrar-me disso e depois veremos o que acontece."

O infrator impune Soubeyras respondeu: "Todos foram muito agressivos comigo no sábado e houve algumas colisões. Foi muito difícil terminar pelo menos em segundo lugar. Sei que o Aranda ficou furioso depois do nosso acidente, mas eu estava por dentro. Por vezes, é assim que as coisas são neste desporto".

Soubeyras quer regressar à Alemanha no próximo inverno e ganhar o campeonato. "No entanto, se pudesse escolher entre campeão e rei de Dortmund, provavelmente preferia o rei, porque isso permitir-me-ia ultrapassar Florent Richier na classificação de todos os tempos de Dortmund."



Soubeyras estava a falar da classificação por pontos em Dortmund, não de vitórias.

Em breve, ele vai correr no Campeonato Italiano de Motocross "... para manter a minha velocidade para o Campeonato Francês de Supercross." Soubeyras disse sobre o seu futuro calendário: "Também vou correr três corridas de Supercross na Índia em breve. E depois o Campeonato do Mundo de SX vai recomeçar a certa altura. Depois disso, espero que a Kawasaki Team Pfeil me queira para o próximo inverno na Alemanha, porque me senti muito confortável com eles novamente. Mal posso esperar".

Resultado SX1 Dortmund (Domingo):

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2º Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3º Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4º Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5º Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8º Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9º Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10º Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classificação geral Rei de Dortmund:

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 pontos

2º Jordi Tixier (F), Honda, 67 pontos

3º Gregory Aranda (F), Yamaha, 63