Maxime Desprey: ¿de alto vuelo o de clase equivocada?

Dos días de carreras en Stuttgart y otros tres en el 39º ADAC Supercross Dortmund: en cada ocasión, el ganador en la categoría SX2 acabó siendo Maxime Desprey. Tras la supresión del límite de edad de 23 años en Alemania en la temporada anterior, las carreras de la categoría de pequeña cilindrada adquirieron una nueva dimensión.

Fue una lástima que los pilotos franceses que han dominado el SX2 en los últimos años, como Julien Lebeau, Yannis Irsuti y Thomas Do, estuvieran ausentes en Stuttgart, en parte debido a lesiones. Aunque reaparecieron en suelo alemán en la metrópolis del Ruhr, no fueron una verdadera competencia para Desprey. Las carreras podrían haber sido un poco más emocionantes si los pilotos mencionados hubieran estado en plenitud de facultades, pero el resultado normalmente no habría cambiado mucho: el líder de la categoría era demasiado fuerte para eso, con mucha experiencia en SX1.

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, categorizó su triunfo de la siguiente manera: "Vale, las victorias no me han pillado por sorpresa, pero aún así estoy contento de haber ganado todas las carreras de este invierno en Alemania. Creo que he pilotado bien y me he entrenado duro para ello. Siempre es bueno terminar una serie con éxitos como éste. Con el título de SX2 en Francia el año pasado y ahora el de Alemania, ha sido una temporada perfecta para mí".

Tras añadir los habituales elogios de rigor y decir concretamente "mi velocidad es buena, mi moto también. Hemos trabajado duro para conseguir este éxito en términos de suspensión y amortiguadores. Tengo un buen entrenador y un buen equipo detrás de mí en Sturm Racing", pero queríamos saber un poco más y le preguntamos si no se sentía un poco infradotado en SX2. Desprey respondió: "No, me gusta mucho la 250cc. Siempre que me subo a la moto, disfruto y sin duda seguiré en esta categoría un año más. Pero es cierto que el objetivo es correr con los mejores en la categoría reina. No obstante, un título es un título, y por ahora estoy contento. Sólo el tiempo dirá lo que nos depara el futuro".

Resultado SX2 Dortmund (domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (USA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (USA), Honda

Clasificación Prince (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 puntos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44