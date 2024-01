Maxime Desprey : surclassement ou fausse classe ?

Deux jours de course à Stuttgart et trois autres lors du 39e ADAC Supercross Dortmund : à chaque fois, le vainqueur de la catégorie SX2 s'est finalement appelé Maxime Desprey. Après l'abolition de la limite d'âge de 23 ans, également en Allemagne, à l'intersaison, les courses de la catégorie des petites cylindrées ont pris une nouvelle dimension.

Il est dommage que les Français qui ont dominé le SX2 ces dernières années, comme Julien Lebeau, Yannis Irsuti et Thomas Do, aient été absents à Stuttgart, en partie pour cause de blessures. Dans la métropole de la Ruhr, ils ont certes fait leur retour sur le sol allemand, mais n'ont pas représenté une véritable concurrence pour Desprey. Les courses auraient éventuellement pu être un peu plus passionnantes si les pilotes cités avaient été en pleine possession de leurs moyens, mais l'issue n'aurait normalement pas changé grand-chose - le premier de la classe, avec sa grande expérience du SX1, était trop fort pour cela.

Lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, il a décrit son triomphe de la manière suivante : "Ok, les victoires ne m'ont pas surpris, mais je suis quand même content d'avoir gagné toutes les courses en Allemagne cet hiver. Je pense que j'ai bien roulé et je me suis entraîné dur pour cela. Terminer une série avec de tels succès est toujours une bonne chose. Avec le titre SX2 en France l'année dernière et maintenant celui en Allemagne, c'était une saison parfaite pour moi".

Après avoir ajouté les habituelles louanges molles et standard, il a dit concrètement "ma vitesse est bonne, ma moto est bonne aussi. Nous avons travaillé dur pour obtenir ce succès au niveau du châssis et de l'amortisseur. J'ai un bon entraîneur et, avec Sturm Racing, une bonne équipe derrière moi", nous avons voulu en savoir un peu plus et lui avons demandé s'il ne se sentait pas un peu dépassé en SX2 ? Desprey a répondu : "Non, j'aime vraiment la 250. Chaque fois que je roule avec cette moto, j'en profite et je vais certainement rester encore un an dans cette catégorie. Mais il est vrai que l'objectif est de rouler dans la catégorie supérieure avec les meilleurs. Néanmoins, un titre est un titre, et j'en suis heureux pour le moment. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve".

Résultats SX2 Dortmund (dimanche) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Zachary Williams (USA), Husqvarna

5. Calvin Fonvielle (F), KTM

6. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7. Paul Bloy (D), KTM

8. Pierre Lozzi (F), Yamaha

9. Julien Lebeau (F), Kawasaki

10. Logan Leitzel (USA), Honda

Classement des princes (Prince de Dortmund) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 points

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4. Nico Koch (D), GASGAS, 58

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44