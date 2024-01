Maxime Desprey: un pilota di alto livello o una classe sbagliata?

Due giorni di gara a Stoccarda e altri tre al 39° ADAC Supercross Dortmund: ogni volta, il vincitore della categoria SX2 è stato Maxime Desprey. Dopo che il limite di età di 23 anni è stato abolito in Germania nella stagione precedente, le gare della classe di piccola cilindrata hanno assunto una nuova dimensione.

È stato un peccato che i piloti francesi che hanno dominato la SX2 negli ultimi anni, come Julien Lebeau, Yannis Irsuti e Thomas Do, fossero assenti a Stoccarda, in parte per infortunio. Anche se hanno fatto il loro ritorno sul suolo tedesco nella metropoli della Ruhr, non hanno rappresentato una vera e propria concorrenza per Desprey. Le gare avrebbero potuto essere un po' più emozionanti se i suddetti piloti fossero stati in pieno possesso delle loro forze, ma il risultato non sarebbe cambiato di molto: il leader della classe era troppo forte per questo, con una grande esperienza nella SX1.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, ha descritto così il suo trionfo: "Ok, le vittorie non sono state una sorpresa per me, ma sono comunque felice di aver vinto tutte le gare in Germania quest'inverno. Penso di aver corso bene e di essermi allenato duramente per questo. È sempre bello concludere una serie di gare con successi come questo. Con il titolo SX2 in Francia l'anno scorso e ora quello in Germania, è stata una stagione perfetta per me".

Dopo aver aggiunto i soliti elogi di circostanza e aver detto nello specifico "la mia velocità è buona, la mia moto anche. Abbiamo lavorato molto per questo successo in termini di sospensioni e ammortizzatori. Ho un buon allenatore e una buona squadra dietro di me in Sturm Racing", ma volevamo saperne di più e gli abbiamo chiesto se si sentisse un po' sottotono nella SX2. Desprey ha risposto: "No, mi piace molto la 250cc. Ogni volta che salgo in sella mi diverto e sicuramente resterò in questa classe per un altro anno. Ma è vero che l'obiettivo è quello di correre con i migliori nella classe superiore. Tuttavia, un titolo è un titolo e per ora ne sono felice. Solo il tempo ci dirà cosa ci riserverà il futuro".

Risultato SX2 Dortmund (domenica):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3° Nico Koch (D), GASGAS

4° Zachary Williams (USA), Husqvarna

5° Calvin Fonvielle (F), KTM

6° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7° Paul Bloy (D), KTM

8° Pierre Lozzi (F), Yamaha

9° Julien Lebeau (F), Kawasaki

10° Logan Leitzel (USA), Honda

Classifica principe (Principe di Dortmund):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 punti

2° Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3° Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4° Nico Koch (D), GASGAS, 58

5° Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44