Maxime Desprey: um grande piloto ou uma classe errada?

É claro que Maxime Desprey, de 30 anos, era o favorito na pequena classe SX2 na última temporada do Supercross alemão e venceu todas as cinco noites. No entanto, o desempenho foi impressionante.

Dois dias de corrida em Estugarda e outros três no 39º ADAC Supercross Dortmund: de cada vez, o vencedor da categoria SX2 acabou por ser Maxime Desprey. Depois de o limite de idade de 23 anos ter sido levantado na Alemanha na época anterior, as corridas na classe de pequenas cilindradas assumiram uma nova dimensão.

Foi uma pena que os pilotos franceses que dominaram a SX2 nos últimos anos, como Julien Lebeau, Yannis Irsuti e Thomas Do, estivessem ausentes em Estugarda, em parte devido a lesões. Apesar de terem regressado a solo alemão na metrópole do Ruhr, não foram uma verdadeira concorrência para Desprey. As corridas poderiam ter sido um pouco mais emocionantes se os pilotos acima mencionados estivessem em plena posse da sua força, mas o resultado normalmente não teria mudado muito - o líder da classe era demasiado forte para isso, com muita experiência em SX1.

Numa entrevista com o SPEEDWEEK.com, ele categorizou o seu triunfo da seguinte forma: "Ok, as vitórias não foram uma surpresa para mim, mas ainda estou feliz por ter ganho todas as corridas na Alemanha este inverno. Acho que corri bem e treinei muito para isso. É sempre bom terminar uma série com êxitos como este. Com o título da SX2 em França no ano passado e agora o da Alemanha, foi uma época perfeita para mim."

Depois de acrescentar os habituais elogios de forma suave e dizer especificamente "a minha velocidade é boa, a minha mota também é boa. Trabalhámos muito para este sucesso em termos de suspensão e amortecedores. Tenho um bom treinador e uma boa equipa por trás de mim na Sturm Racing", mas quisemos saber um pouco mais e perguntámos-lhe se se sentia pouco desafiado em SX2? Desprey respondeu: "Não, eu gosto muito das 250cc. Sempre que ando com a mota, gosto e vou ficar nesta classe por mais um ano. Mas é verdade que o objetivo é andar com os melhores na classe superior. No entanto, um título é um título e, para já, estou contente com isso. Só o tempo dirá o que o futuro nos reserva."

Resultado SX2 Dortmund (Domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (EUA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (EUA), Honda

Classificação do Príncipe (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 pontos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60 pontos

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60 pontos

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44