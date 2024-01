Nico Koch est le "roi de cœur" de Dortmund

Enfin, un supercross allemand n'a pas seulement donné lieu à quelques moments particuliers en noir et rouge et or, mais a vu un local monter sur le podium. Nico Koch a fait trembler la Westfalenhalle à deux reprises.

Les supercrossiers allemands sur le podium ont toujours été une denrée rare, avec seulement deux événements par hiver, les dépenses et les bénéfices sont disproportionnés. Heureusement, de temps en temps, quelques bons Allemands s'imposent la double charge de la préparation à la prochaine saison en plein air, associée à quelques unités d'entraînement spéciales de supercross. Lorsque l'un d'entre eux se voit récompensé de ses efforts, le jeu en vaut doublement la chandelle.

C'est ce qui s'est passé lors du 39e ADAC Supercross Dortmund, qui s'est transformé à plusieurs reprises en manifestation de Nico Koch. Après ses bonnes 6e et 9e places en SX2 à Stuttgart en novembre dernier, le pilote de Brunswick a flairé le podium en quatrième position vendredi soir à Dortmund. Suivant cette météo, il a mené le peloton final pendant quelques tours le samedi soir dans la Westfalenhalle, qui affichait complet avec 10 000 fans, ainsi que le dimanche après-midi, et a finalement terminé à la troisième place à chaque fois.

Après avoir donné des informations exubérantes aux speakers de la salle Tommi Deitenbach et Lukas Gajewski et avoir visiblement apprécié le bain de foule, il a passé en revue son week-end émotionnel dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'était un week-end de malade mental, un week-end d'enfer", a lâché Koch avant de se montrer plus analytique. "J'ai toujours réussi à être performant et j'ai pris de bons départs. Avec la quatrième place du vendredi, j'étais déjà méga content. J'ai alors pensé qu'un podium serait peut-être possible. Le fait que je sois monté sur le podium le samedi et le dimanche était un peu fou, mais génial".

Le jeune homme de 24 ans n'a pu s'entraîner qu'une seule fois entre Stuttgart et Dortmund en raison des conditions météorologiques défavorables dans le pays, et s'est ensuite rendu une nouvelle fois en Italie pour trois jours. "Malgré cela, il me manquait clairement des tours consécutifs, mais d'une certaine manière, cela a quand même fonctionné".

Il faut dire qu'il n'a pas seulement profité de ses bons départs, sa vitesse de course était également compétitive - ce sont des places de podium acquises de haute lutte. "Je suis super fier de mes départs. Je me suis senti à l'aise sur la piste dès le début. Tout a fonctionné ce week-end. À un moment donné, j'ai eu une vraie fluidité".

Fort de ces succès, il est d'ores et déjà certain qu'il mettra tout en œuvre pour participer à nouveau au supercross l'hiver prochain, tout en faisant remarquer à ce sujet : "J'aimerais que nous ayons à nouveau plus d'événements. Justement après que cela se soit si bien passé à Dortmund, je suis un peu triste que nous n'ayons plus que ces deux-là en Allemagne".

Koch obtiendra néanmoins prochainement son supplément de SX, puisqu'il a obtenu une place de départ pour les trois courses sur invitation en Inde la semaine prochaine, ainsi que pour deux autres toutes les deux semaines en février. "Le contrat n'est certes pas encore signé, mais normalement, nous prendrons l'avion en milieu de semaine prochaine", explique-t-il.

Il pilotera alors une Kawasaki dans la catégorie 450 en tant que coéquipier du Français Thomas Ramette. "Ce sera une expérience folle mais passionnante. D'un côté, je m'en réjouis méga, mais d'un autre côté, avant un trip aussi énorme, tout est un peu incertain. Par exemple, comment ça se passe en Inde au niveau des médecins. La motivation sportive est bien sûr là, je veux aussi bien conduire ma moto. Mais je ne vais pas me battre pour ma vie, comme je l'ai fait maintenant à Dortmund".

Comme l'a rapporté Koch, il y a en Inde une très bonne prime de départ. Ne serait-ce que pour cette raison, il y rencontrera une grande partie des meilleurs Français. Bien qu'il fasse maintenant un détour par la classe SX1 et qu'il roule forcément à nouveau en 450 dans l'ADAC MX Masters ainsi que dans l'Open-DM, il compte bien repartir à l'assaut du SX2 l'hiver prochain.

Résultat SX2 Dortmund (dimanche) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Zachary Williams (USA), Husqvarna

5. Calvin Fonvielle (F), KTM

6. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7. Paul Bloy (D), KTM

8. Pierre Lozzi (F), Yamaha

9. Julien Lebeau (F), Kawasaki

10. Logan Leitzel (USA), Honda

Classement des princes (Prince de Dortmund) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 points

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4. Nico Koch (D), GASGAS, 58

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44