Nico Koch è il "Re di Cuori" del Dortmund

Finalmente non ci sono stati solo alcuni momenti speciali in nero, rosso e oro in un Supercross tedesco, ma anche un locale sul podio. Nico Koch ha fatto tremare due volte la Westfalenhalle.

I piloti tedeschi di supercross sul podio hanno sempre scarseggiato, con solo due eventi per inverno, lo sforzo e i benefici sono sproporzionati. Fortunatamente, ogni tanto qualche bravo tedesco si assume il doppio onere di prepararsi per la prossima stagione all'aperto, abbinato a qualche sessione speciale di allenamento per il supercross. Quando poi qualcuno si premia per i suoi sforzi, ne vale la pena due volte.

Questo è stato il caso del 39° ADAC Supercross Dortmund, che si è trasformato in un evento per Nico Koch in diverse occasioni. Dopo i buoni piazzamenti nella SX2, 6° e 9°, ottenuti a Stoccarda lo scorso novembre, il pilota di Braunschweig ha fiutato il podio a Dortmund venerdì sera, al quarto posto. A seguito di questo risultato, ha guidato la finale di sabato sera nella Westfalenhalle, che ha registrato il tutto esaurito con 10.000 fan, e di domenica pomeriggio per alcuni giri, finendo in ogni caso al terzo posto.

Dopo aver già dato informazioni esuberanti agli annunciatori di sala Tommi Deitenbach e Lukas Gajewski e aver visibilmente apprezzato il bagno di folla, ha ripercorso il suo emozionante weekend in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "È stato un fine settimana folle e fantastico", ha detto Koch, prima di diventare più analitico. "Sono stato sempre in grado di richiamare le mie prestazioni e ho avuto buone partenze. Sono stato molto contento del quarto posto di venerdì. Pensavo già che un podio sarebbe stato possibile. Il fatto di essere poi salito sul podio sabato e domenica è stato un po' folle, ma fantastico".

A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli in Germania, il 24enne ha potuto allenarsi solo una volta tra Stoccarda e Dortmund, per poi recarsi in Italia per altri tre giorni. "Nonostante questo, mi mancavano chiaramente dei giri costanti, ma in qualche modo è andata bene lo stesso".

Va notato che non solo ha beneficiato di partenze costantemente buone, ma anche la sua velocità di gara è stata competitiva - ha lottato per il podio. "Sono davvero orgoglioso delle mie partenze. Mi sono sentito a mio agio in pista fin dall'inizio. In questo fine settimana tutto ha funzionato. A un certo punto ho avuto un vero e proprio flusso".

Con questi successi alle spalle, è già chiaro che farà di tutto per correre di nuovo nel Supercross il prossimo inverno, ma ha aggiunto: "Vorrei che ci fossero di nuovo più eventi. Soprattutto dopo che le cose sono andate così bene a Dortmund, sono un po' triste che abbiamo solo i due in Germania".

Koch otterrà comunque presto il suo bonus SX, poiché gli è stato assegnato un posto da titolare per le tre gare a invito in India la prossima settimana e per altre due in un ciclo di due settimane a febbraio. "Il contratto non è ancora stato firmato, ma di solito sarò sull'aereo a metà della prossima settimana", ha riferito.

In seguito guiderà una Kawasaki nella categoria 450cc come compagno di squadra del francese Thomas Ramette. "Sarà un'esperienza folle ma entusiasmante. Da un lato non vedo l'ora, ma dall'altro tutto è un po' incerto prima di un viaggio così grande. Ad esempio, come sarà la situazione medica in India. Naturalmente lo stimolo sportivo c'è, voglio anche guidare una buona moto. Ma non ho intenzione di lottare per la mia vita come ho fatto a Dortmund".

Come ha riferito Koch, in India c'è un'ottima tassa di iscrizione. Solo per questo motivo, incontrerà molti dei migliori piloti francesi. Anche se ora sta facendo una deviazione nella classe SX1 e inevitabilmente tornerà a guidare le 450 nell'ADAC MX Masters e nell'Open-DM, intende attaccare di nuovo nella SX2 il prossimo inverno.

Risultati SX2 Dortmund (domenica):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3° Nico Koch (D), GASGAS

4° Zachary Williams (USA), Husqvarna

5° Calvin Fonvielle (F), KTM

6° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7° Paul Bloy (D), KTM

8° Pierre Lozzi (F), Yamaha

9° Julien Lebeau (F), Kawasaki

10° Logan Leitzel (USA), Honda

Classifica principe (Principe di Dortmund):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 punti

2° Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3° Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4° Nico Koch (D), GASGAS, 58

5° Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44