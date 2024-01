Nico Koch é o "Rei de Copas" do Dortmund

Os pilotos alemães de supercross no pódio sempre foram escassos, com apenas dois eventos por inverno, o esforço e o benefício são desproporcionados. Felizmente, de vez em quando, alguns bons alemães assumem o duplo encargo de se prepararem para a próxima época ao ar livre, juntamente com algumas sessões especiais de treino de supercross. Quando alguém se recompensa pelos seus esforços, valeu a pena a dobrar.

Foi este o caso no 39º ADAC Supercross Dortmund, que se transformou num evento Nico Koch em várias ocasiões. Depois dos bons resultados na SX2 em Estugarda, em novembro passado, o piloto de Braunschweig subiu ao pódio em Dortmund na sexta-feira à noite, em quarto lugar. Após este resultado, liderou a corrida final no sábado à noite no Westfalenhalle, com 10.000 espectadores, bem como no domingo à tarde, durante algumas voltas, terminando em terceiro lugar em todos os casos.

Depois de já ter dado informações exuberantes aos locutores Tommi Deitenbach e Lukas Gajewski e de se ter divertido visivelmente com o banho da multidão, analisou o seu fim de semana emotivo numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Foi um fim de semana louco e fantástico", disse Koch, antes de se tornar mais analítico. "Consegui sempre melhorar o meu desempenho e tive bons arranques. Fiquei muito feliz com o quarto lugar na sexta-feira. Já estava a pensar que um pódio seria possível. O facto de ter subido ao pódio no sábado e no domingo foi um pouco louco, mas fantástico."

Devido às condições climatéricas desfavoráveis na Alemanha, o jovem de 24 anos só pôde treinar uma vez entre Estugarda e Dortmund e depois viajou para Itália durante mais três dias. "Apesar disso, faltaram-me claramente voltas consistentes, mas, de alguma forma, resultou."

É de salientar que não beneficiou apenas das suas boas partidas, a sua velocidade de corrida também foi competitiva - lutou pelos lugares do pódio. "Estou muito orgulhoso dos meus arranques. Senti-me confortável na pista desde o início. Tudo funcionou neste fim de semana. A dada altura, senti um verdadeiro fluxo".

Com estes sucessos atrás de si, já é claro para ele que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para voltar a correr no Supercross no próximo inverno, mas acrescentou: "Gostava que tivéssemos mais eventos novamente. Especialmente depois das coisas terem corrido tão bem em Dortmund, estou um pouco triste por só termos dois na Alemanha."

Koch ainda vai receber o seu bónus SX em breve, uma vez que lhe foi atribuído um lugar de partida para as três corridas de convite na Índia na próxima semana e mais duas num ciclo de duas semanas em fevereiro. "O contrato ainda não foi assinado, mas normalmente estarei no avião a meio da próxima semana", diz ele.

Depois, vai correr com uma Kawasaki na categoria de 450cc como companheiro de equipa do francês Thomas Ramette. "Vai ser uma experiência louca mas emocionante. Por um lado, estou muito ansioso, mas, por outro lado, tudo é um pouco incerto antes de uma viagem tão grande. Por exemplo, como será a situação médica na Índia. O incentivo desportivo existe, claro, e também quero andar numa boa mota. Mas não vou lutar pela minha vida como fiz em Dortmund".

Tal como Koch referiu, existe uma taxa de inscrição muito boa na Índia. Só por isso, ele vai encontrar-se com muitos dos melhores pilotos franceses. Apesar de agora estar a fazer um desvio para a classe SX1 e inevitavelmente voltar a pilotar 450s no ADAC MX Masters e no Open-DM, ele pretende atacar novamente em SX2 no próximo inverno.

Resultados SX2 Dortmund (Domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (EUA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (EUA), Honda

Classificação do Príncipe (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 pontos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60 pontos

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60 pontos

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44