Paul Haberland está convencido: "Demasiado poco entrenamiento de SX"

Al igual que en Stuttgart, Paul Haberland fue el único alemán en la categoría SX1 en Dortmund. En la Ländle, el piloto de Erfurt fue eliminado en la manga de última oportunidad por el portugués Hugo Basaula. En la segunda manga, terminó en un respetable noveno puesto. Quería seguir así en el Westfalenhalle, pero no consiguió nada.

El viernes por la tarde, el joven de 24 años de Erfurt tuvo que entrar en la manga de última oportunidad en séptimo lugar en las semifinales, donde quedó eliminado en un pálido octavo puesto.

A la noche siguiente, se quedó sin plaza directa en la final en séptimo lugar. En la Last Chance se encontraba en tercera posición con el segundo puesto a tiro, pero cuando el jinete que le precedía tropezó, "Habi" fue incapaz de apartarse y cayó brevemente. Ante los aplausos de los 10.000 aficionados que abarrotaban el Westfallenhalle, los organizadores de la carrera le retiraron el wildcard para que pudiera participar en la final. Desde la segunda fila de la parrilla, reservada sólo para él, terminó octavo, pero como piloto comodín no valía nada en términos de puntos.

Así pues, la Triple Corona del domingo volvió a celebrarse sin él. Haberland comentó su aleccionador fin de semana en una entrevista con SPEEDWEEK.com: "No he conseguido mi objetivo deportivo, y punto. Pero tengo que decir que estamos compitiendo con la élite europea, la mayoría de los cuales sólo corren Supercross. Entonces sólo tengo que aceptar mi rendimiento, pero quiero cambiar eso para el próximo invierno. Soy un profesional y tengo una ambición deportiva diferente".

En concreto, citó el hecho de que los preparativos para la nueva temporada al aire libre estuvieran en el programa durante la pausa de dos meses entre Stuttgart y Dortmund. Y esto es una prioridad para su equipo Sixty Seven, por lo que se entrenó principalmente para el motocross en España.

"No viajé a Dortmund completamente desprevenido, pero los dos días de entrenamiento de supercross que me tomé no fueron suficientes", explicó. Además, el trazado del circuito no le convencía. "Al final, eso también se reflejó en mi pilotaje".

Sin embargo, volver a centrarse en la próxima temporada de motocross no sólo era un favor para el equipo, sino también para sus propios intereses. Al fin y al cabo, Haberland disputará entre diez y doce pruebas del campeonato del mundo, además de las ocho del ADAC MX Masters, lo que supone un número significativamente mayor que en 2023. Comentó: "Definitivamente estás deseando correr a nivel mundial. No hay nada mejor que estar en la máxima categoría del campeonato del mundo. Eso te enorgullece como piloto, por supuesto".

En sus esporádicas participaciones en el Campeonato del Mundo de 2023 no sumó ningún punto. Sobre sus objetivos para este año, dijo lo siguiente: "Ahora mismo no tengo ningún objetivo específico, pero quiero alejarme un poco del pensamiento orientado a los resultados y mejorar mis habilidades de conducción en particular. Hace tres años ya hice casi una temporada entera de campeonato del mundo en MX2. Ahora estoy en la categoría reina, que siempre ha sido mi sueño y me llena de orgullo".

Sorprendentemente para Paul Haberland, su preparación para el motocross se verá ahora interrumpida unas cuantas veces más. "Justo después de Dortmund, tengo la oportunidad de competir pronto en tres carreras de supercross en la India. No quiero perdérmelo. En primer lugar, me gusta mucho correr en supercross, y en segundo lugar, será sin duda una experiencia interesante ver cómo funciona todo allí."

La primera ronda tendrá lugar la semana que viene, y el resto de carreras se celebrarán con descansos de dos semanas en febrero, por lo que los constantes viajes de ida y vuelta serán el efecto secundario negativo de esta aventura tan especial.

Resultados SX1 Dortmund (domingo):

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2º Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3º Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4º Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5º Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8º Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9º Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10º Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Clasificación general King of Dortmund:

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 puntos

2º Jordi Tixier (F), Honda, 67

3º Gregory Aranda (F), Yamaha, 63