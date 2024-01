Paul Haberland en est convaincu : "Trop peu d'entraînement en SX".

A Stuttgart, Paul Haberland a participé à la finale du SX1 l'un des deux soirs. Au Supercross de Dortmund, il l'était aussi, mais il avait besoin d'une aide extérieure. Avec plus d'entraînement, il aurait été possible de faire mieux.

Comme à Stuttgart, Paul Haberland a été le seul Allemand de la catégorie SX1 à Dortmund. Dans le Ländle, le pilote d'Erfurt s'est fait sortir sans ménagement par le Portugais Hugo Basaula dans le heat de la dernière chance. Le deuxième soir, il s'est classé à une honorable neuvième place. Il voulait continuer ainsi dans la Westfalenhalle, mais il n'en a rien été.

Vendredi soir, le jeune homme de 24 ans originaire d'Erfurt, septième de la demi-finale, a dû passer par la case "dernière chance", où il a été éliminé sans ménagement en tant que pâle huitième.

Le soir suivant, il a manqué l'accès direct à la finale en se classant septième. Lors de la dernière chance, il était troisième avec la deuxième place salvatrice en ligne de mire, mais lorsque le coureur qui le précédait a trébuché, "Habi" n'a pas pu l'éviter et s'est retrouvé brièvement à terre. Sous les acclamations des 10 000 fans présents dans le Westfallenhalle plein à craquer, la direction de la course a sorti le joker Wildcard pour lui, ce qui lui a tout de même permis de participer à la finale. Depuis la deuxième ligne de départ qui lui était réservée, il s'est tout de même classé huitième, mais cette place n'avait aucune valeur en termes de points pour lui en tant que pilote wildcard.

La triple couronne du dimanche s'est donc déroulée sans lui. Lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, Haberland a commenté son week-end décevant en ces termes : "Je n'ai pas atteint mon objectif sportif, point. Mais je dois dire que nous courons avec l'élite européenne, qui ne fait principalement que du supercross. Je dois donc accepter mes résultats, mais je veux changer cela pour l'hiver prochain. Je suis un professionnel et j'ai déjà d'autres exigences sportives".

Concrètement, il a expliqué que les deux mois de pause entre Stuttgart et Dortmund étaient consacrés à la préparation de la nouvelle saison outdoor. Et celle-ci est prioritaire pour son équipe Sixty Seven, si bien qu'il s'est principalement entraîné au motocross en Espagne.

"Je ne suis pas allé à Dortmund sans préparation, mais deux jours d'entraînement de supercross que j'ai grignotés n'étaient pas suffisants", a-t-il expliqué. De plus, la configuration du parcours ne lui convenait pas vraiment cette fois-ci. "Finalement, cela a aussi reflété mon pilotage".

Le fait de se concentrer à nouveau sur la saison de motocross à venir n'était cependant pas seulement une faveur pour l'équipe, mais aussi dans son intérêt. En effet, en plus des huit épreuves de l'ADAC MX Masters, Haberland participera à dix à douze épreuves du championnat du monde, soit bien plus qu'en 2023. Il a déclaré à ce sujet : "On se réjouit dans tous les cas de courir au niveau mondial. On ne peut pas faire mieux que de participer à la meilleure catégorie du championnat du monde. En tant que pilote, on en est naturellement fier".

Les points ont fait défaut lors de ses participations sporadiques au championnat du monde 2023. Concernant ses objectifs pour cette année, il a déclaré : "Je n'ai pas d'objectif concret, mais je veux m'éloigner un peu de la pensée axée sur les résultats et m'améliorer avant tout sur le plan de la conduite. Il y a trois ans, j'ai déjà fait presque toute une saison de championnat du monde en MX2. Maintenant, je suis dans la catégorie reine, ce qui a toujours été mon rêve et me rend assez fier".

Sa préparation au motocross est, de manière assez surprenante pour Paul Haberland, tout de même perturbée à quelques reprises. "Juste après Dortmund, j'ai eu la chance de participer prochainement à trois courses de supercross en Inde. Je ne veux pas laisser passer ça. Car premièrement, j'aime vraiment le supercross, et deuxièmement, ce sera certainement une expérience intéressante pour voir comment ça se passe là-bas".

La première course aura lieu la semaine prochaine, les autres se dérouleront avec des interruptions de deux semaines en février, de sorte que des allers-retours incessants seront les conditions négatives de cette aventure particulière.

Résultats SX1 Dortmund (dimanche) :

1. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2. Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3. Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5. Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6. Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8. Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10. Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classement général Roi de Dortmund :

1. Cédric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 points

2. Jordi Tixier (F), Honda, 67

3. Gregory Aranda (F), Yamaha, 63