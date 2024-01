Paul Haberland è convinto: "Troppo poco allenamento SX".

Come a Stoccarda, Paul Haberland è stato l'unico tedesco nella classe SX1 a Dortmund. Nella Ländle, il pilota di Erfurt è stato eliminato all'ultima manche dal portoghese Hugo Basaula. Nella seconda serata, ha concluso con un rispettabile nono posto. Voleva continuare così anche nella Westfalenhalle, ma non ha ottenuto nulla.

Venerdì sera, il ventiquattrenne di Erfurt è stato costretto a entrare nella manche di ultima istanza al settimo posto della semifinale, dove è stato eliminato con un pallido ottavo posto.

La sera successiva, ha perso un posto diretto in finale al settimo posto. Nella Last Chance si trovava al terzo posto, con il secondo nel mirino, ma quando il cavaliere davanti a lui è inciampato, "Habi" non è riuscito a togliersi di mezzo ed è andato brevemente a terra. Tra gli applausi dei 10.000 fan presenti nella Westfallenhalle, che ha registrato il tutto esaurito, gli organizzatori hanno estratto la wildcard per consentirgli di partecipare alla finale. Dalla seconda fila dello schieramento, riservata solo a lui, si è classificato ottavo, ma come pilota wildcard non valeva nulla in termini di punti.

La Triple Crown di domenica si è quindi svolta di nuovo senza di lui. Haberland ha commentato il suo weekend deprimente in un'intervista a SPEEDWEEK.com: "Non ho raggiunto il mio obiettivo sportivo, punto e basta. Ma devo dire che stiamo gareggiando con l'élite europea, la maggior parte della quale corre solo nel Supercross. Quindi devo solo accettare le mie prestazioni, ma voglio cambiare le cose per il prossimo inverno. Sono un professionista e ho ambizioni sportive diverse".

In particolare, ha citato il fatto che i preparativi per la nuova stagione outdoor erano in programma durante i due mesi di pausa tra Stoccarda e Dortmund. Si tratta di una priorità per il suo team Sixty Seven, quindi si è allenato principalmente per il motocross in Spagna.

"Non sono arrivato a Dortmund del tutto impreparato, ma due giorni di allenamento per il supercross che ho spizzicato non erano sufficienti", ha spiegato. Inoltre, il tracciato non era esattamente adatto a lui questa volta. "Alla fine, questo si è riflesso anche sulla mia guida".

Tuttavia, concentrarsi nuovamente sulla prossima stagione di motocross non è stato solo un favore per la squadra, ma anche nel suo stesso interesse. Dopo tutto, Haberland parteciperà a dieci-dodici eventi del campionato mondiale oltre agli otto ADAC MX Masters, un numero decisamente superiore a quello del 2023. Ha commentato: "Non vedi l'ora di gareggiare a livello mondiale. Non c'è niente di meglio che essere nella classe regina del campionato mondiale. Questo ti rende orgoglioso come pilota, ovviamente".

Non ha ottenuto punti nelle sue sporadiche apparizioni nel Campionato del Mondo 2023. Ha commentato così i suoi obiettivi di quest'anno: "Non ho obiettivi specifici al momento, ma voglio allontanarmi un po' dal pensiero orientato ai risultati e migliorare soprattutto le mie capacità di guida. Tre anni fa avevo già disputato quasi un'intera stagione in MX2. Ora sono nella classe regina, che è sempre stato il mio sogno e mi rende piuttosto orgoglioso".

A sorpresa per Paul Haberland, i suoi preparativi per il motocross saranno interrotti ancora per un paio di volte. "Subito dopo Dortmund, ho avuto la possibilità di partecipare a tre gare di supercross in India. Non voglio perdere questa occasione. In primo luogo, mi piace molto correre nel supercross e, in secondo luogo, sarà sicuramente un'esperienza interessante vedere come funziona il tutto in quel paese".

Il primo round si terrà la prossima settimana, mentre le altre gare si svolgeranno con due settimane di pausa a febbraio, quindi i continui viaggi avanti e indietro saranno l'effetto collaterale negativo di questa speciale avventura.

Risultato SX1 Dortmund (domenica):

1° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2° Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3° Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4° Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5° Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6° Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7° Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8° Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9° Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10° Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classifica generale Re di Dortmund:

1° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 punti

2° Jordi Tixier (F), Honda, 67

3° Gregory Aranda (F), Yamaha, 63