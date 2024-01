Paul Haberland está convencido: "Muito pouca formação SX"

Em Estugarda, Paul Haberland esteve na final de SX1 numa das duas noites. No Supercross em Dortmund também, mas precisou de ajuda externa. Teria sido possível fazer mais com mais treino.

Tal como em Estugarda, Paul Haberland foi o único alemão na classe SX1 em Dortmund. No Ländle, o piloto de Erfurt foi eliminado na última bateria pelo português Hugo Basaula. Na segunda noite, terminou num respeitável nono lugar. Ele queria continuar assim no Westfalenhalle, mas nada aconteceu.

Na sexta-feira à noite, o jovem de 24 anos de Erfurt teve de entrar na última eliminatória em sétimo lugar nas meias-finais, onde foi eliminado num pálido oitavo lugar.

Na noite seguinte, perdeu um lugar direto na final em sétimo lugar. Na Last Chance, estava em terceiro lugar, com o segundo lugar na mira, mas quando o cavaleiro à sua frente tropeçou, "Habi" não conseguiu sair do caminho e caiu por momentos. Para alegria dos 10.000 adeptos presentes no Westfallenhalle, com lotação esgotada, a organização da corrida retirou-lhe o wildcard para que pudesse participar na final. A partir da segunda linha da grelha, que estava reservada apenas para ele, terminou em oitavo lugar, mas como piloto "wildcard" não tinha qualquer valor em termos de pontos.

A Tríplice Coroa, no domingo, realizou-se então novamente sem ele. Haberland comentou o seu fim de semana sóbrio numa entrevista ao SPEEDWEEK.com: "Não atingi o meu objetivo desportivo, ponto final. Mas tenho de dizer que estamos a correr com a elite europeia, a maior parte da qual só corre em Supercross. Por isso, tenho de aceitar o meu desempenho, mas quero mudar isso para o próximo inverno. Sou um profissional e tenho uma ambição desportiva diferente".

Especificamente, ele citou o facto de que os preparativos para a nova temporada ao ar livre estavam no programa durante a pausa de dois meses entre Estugarda e Dortmund. E esta é uma prioridade para a sua equipa Sixty Seven, pelo que treinou sobretudo motocross em Espanha.

"Não viajei para Dortmund completamente despreparado, mas os dois dias de treino de supercross que fiz foram simplesmente insuficientes", explicou. Além disso, o traçado da pista não lhe agradou muito desta vez. "No final, isso também se reflectiu na minha pilotagem."

No entanto, voltar a concentrar-se na próxima temporada de motocross não foi apenas um favor para a equipa, mas também no seu próprio interesse. Afinal, Haberland vai disputar dez a doze eventos do campeonato mundial, para além dos oito eventos do ADAC MX Masters, o que é significativamente mais do que em 2023. Ele comentou: "Estamos definitivamente ansiosos por correr a nível mundial. Não há nada melhor do que estar na classe superior do campeonato do mundo. Isso deixa-nos orgulhosos como pilotos, claro".

Não marcou pontos nas suas esporádicas participações no Campeonato do Mundo em 2023. Não tenho objectivos específicos neste momento, mas quero afastar-me um pouco do pensamento orientado para os resultados e melhorar as minhas capacidades de condução em particular. Há três anos, já tinha feito quase uma época inteira do campeonato do mundo em MX2. Agora estou na categoria rainha, o que sempre foi o meu sonho e deixa-me muito orgulhoso."

Para surpresa de Paul Haberland, os seus preparativos para o motocross vão ser interrompidos mais algumas vezes. "Logo a seguir a Dortmund, tive a oportunidade de competir em três corridas de supercross na Índia em breve. Não quero perder essa oportunidade. Em primeiro lugar, gosto muito de andar de supercross e, em segundo lugar, vai ser uma experiência interessante ver como tudo funciona lá."

A primeira ronda terá lugar na próxima semana, com as outras corridas a terem lugar com intervalos de duas semanas em fevereiro, pelo que as constantes viagens de ida e volta serão o efeito secundário negativo desta aventura especial.

Resultado SX1 Dortmund (Domingo):

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 1-2-2

2º Jordi Tixier (F), Honda, 2-3-3

3º Harri Kullas (EST), KTM, 4-1-8

4º Gregory Aranda (F), Yamaha, 3-12-1

5º Lucas Imbert (F), Yamaha, 5-6-7

6º Dylan Norman Woodcock (GB), Husqvarna, 6-5-9

7º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 12-4-5

8º Dylan Wills (AUS), KTM, 7-9-6

9º Matt Moss (AUS), Kawasaki, x-12-9

10º Ludovic Macler (F), Honda, 8-7-10

Classificação geral Rei de Dortmund:

1º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 69 pontos

2º Jordi Tixier (F), Honda, 67 pontos

3º Gregory Aranda (F), Yamaha, 63