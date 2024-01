Paul Bloy: "Se puede discutir sobre la clasificación"

En Stuttgart, Paul Bloy y Nico Koch habían terminado 6º y 9º en orden inverso y, por tanto, estaban empatados en la clasificación del fin de semana. En la metrópolis del Ruhr, Koch corrió en su propia liga alemana, pero con participaciones finales en los tres días de carrera, Bloy tampoco tenía nada que ocultar.

Sólo el viernes por la tarde tuvo que desviarse a través de la manga Last Chance sin tener culpa alguna, después de que el estadounidense Logan Leitzel le enviara a las balas de paja en la carrera clasificatoria de camino a la final. En la Last Chance, fue empujado de nuevo a los fardos de paja cuando salía desde el exterior en una posición prometedora en la curva de salida, y al final sólo pudo ser undécimo.

También terminó undécimo el sábado por la tarde ante un público repleto y el último día pudo demostrar por fin de lo que es capaz con un séptimo puesto y donde normalmente al menos pertenece.

Según declaró a SPEEDWEEK.com: "Mi objetivo era llegar a la final los tres días. Lo he conseguido, y estoy muy contento. Se puede discutir si mis clasificaciones fueron buenas, pero en general estoy realmente satisfecho".

El hecho de que se viera algo eclipsado por Koch, que arrasó en la Westfalenhalle con un 4º, un 3º y un 3º puesto, no le molestó. Al contrario, tuvo palabras de elogio: "Fue una gran actuación de Nico. En Stuttgart aún estábamos bastante igualados, pero él lo ha hecho de maravilla y ha demostrado que ha tenido un buen fin de semana. A mí también me habría gustado, pero no me he adaptado bien a la pista. No se adaptaba a mí y el nivel es muy, muy alto. Acabar en el podio es muy difícil".

A la pregunta de si el podio es un objetivo realista para él el próximo invierno, Bloy respondió: "Sin duda. Ese debería ser el objetivo. Pero hay que esperar y ver. El primer reto del año que viene también será llegar a la final. Pero, por supuesto, siempre hay que mirar hacia delante. Quiero mejorar y lograr el mayor éxito posible".

Aunque la carrera de casa, en Stuttgart, es una obligación para él tal y como están las cosas hoy en día, quiere esperar a ver si Dortmund vuelve a funcionar. Sus planes de vida a medio plazo incluyen una estancia au pair en Estados Unidos a partir de finales de año. Hasta entonces, quiere reducir un poco su programa de cross y disputar únicamente carreras selectas de MX Masters.

Resultados SX2 Dortmund (domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (USA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (USA), Honda

Clasificación Prince (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 puntos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44