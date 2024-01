Paul Bloy : "On peut discuter des classements".

A Stuttgart, Paul Bloy et Nico Koch s'étaient classés respectivement 6e et 9e dans l'ordre inverse, se retrouvant ainsi à égalité au classement du week-end. Dans la métropole de la Ruhr, Koch a évolué dans sa propre ligue allemande, mais Bloy n'a pas eu à rougir de ses participations à la finale lors des trois jours de course.

Ce n'est que le vendredi soir qu'il a dû faire un détour par la chaleur de la dernière chance, sans en être responsable, après avoir été envoyé dans les bottes de paille par l'Américain Logan Leitzel lors de la course de qualification, alors qu'il se dirigeait vers la finale. Dans la dernière chance, il a été repoussé dans les bottes de paille alors qu'il était en bonne position dans le virage de départ et n'a finalement terminé que onzième.

Samedi soir, il s'est également classé onzième devant des tribunes pleines de spectateurs et, lors de la dernière journée, il a enfin pu montrer ce qu'il avait dans le ventre et où il devait normalement se trouver au minimum.

Il a déclaré à SPEEDWEEK.com : "Mon objectif était d'arriver en finale les trois jours. J'ai atteint cet objectif et j'en suis très heureux. On peut discuter de mes classements pour savoir s'ils étaient bons, mais je suis en fait globalement satisfait".

Le fait qu'il ait été quelque peu éclipsé par Koch, qui a fait trembler la Westfalenhalle avec ses 4e, 3e et 3e places, ne l'a pas dérangé. Au contraire, il ne tarit pas d'éloges : "C'était une super performance de la part de Nico. A Stuttgart, nous étions encore à égalité, mais il a vraiment fait la différence et a montré qu'il avait passé un bon week-end. J'aurais aimé faire de même, mais je n'ai pas vraiment réussi à gérer le circuit. Ça ne collait pas et le niveau est déjà très, très élevé. C'est vraiment difficile de monter sur le podium".

A la question de savoir si le podium était un objectif réaliste pour lui l'hiver prochain, Bloy a répondu : "Absolument. Cela devrait être l'objectif. Mais il faut attendre de voir. L'année prochaine aussi, le premier défi sera d'arriver en finale. Mais bien sûr, on regarde toujours vers l'avant. Je veux m'améliorer et remporter si possible de plus grands succès".

Alors que, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, sa course à domicile à Stuttgart est pour lui un rendez-vous incontournable, il veut d'abord attendre de voir si cela se passe aussi à nouveau à Dortmund. En effet, son plan de vie à moyen terme prévoit un séjour au pair aux États-Unis à partir de la fin de l'année. D'ici là, il veut réduire son programme de cross et ne participer qu'à certaines courses de MX Masters.

Résultat SX2 Dortmund (dimanche) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3. Nico Koch (D), GASGAS

4. Zachary Williams (USA), Husqvarna

5. Calvin Fonvielle (F), KTM

6. Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7. Paul Bloy (D), KTM

8. Pierre Lozzi (F), Yamaha

9. Julien Lebeau (F), Kawasaki

10. Logan Leitzel (USA), Honda

Classement des princes (Prince de Dortmund) :

1. Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 points

2. Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3. Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4. Nico Koch (D), GASGAS, 58

5. Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44