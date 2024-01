Paul Bloy: "Si può discutere sui piazzamenti".

A Stoccarda, Paul Bloy e Nico Koch si erano classificati al 6° e al 9° posto in ordine inverso e quindi a pari merito nella classifica del weekend. Nella metropoli della Ruhr, Koch ha guidato nel suo campionato tedesco, ma con partecipazioni finali in tutti e tre i giorni di gara, anche Bloy non aveva nulla da nascondere.

Solo venerdì sera ha dovuto deviare dalla manche Last Chance, senza alcuna colpa, dopo essere stato spedito tra le balle di paglia dall'americano Logan Leitzel nella gara di qualificazione, mentre si avviava alla finale. Nella Last Chance, è stato spinto di nuovo tra le balle di paglia arrivando dall'esterno in una posizione promettente sulla curva di partenza e alla fine ha concluso solo undicesimo.

Si è classificato undicesimo anche sabato sera, davanti a un folto pubblico, e nell'ultima giornata è riuscito finalmente a dimostrare di cosa è capace con il settimo posto, che normalmente gli spetta.

Ha dichiarato a SPEEDWEEK.com: "Il mio obiettivo era arrivare in finale in tutti e tre i giorni. L'ho raggiunto e sono molto contento. Si può discutere se i miei piazzamenti fossero buoni, ma nel complesso sono davvero soddisfatto".

Il fatto che sia stato in qualche modo messo in ombra da Koch, che ha sbancato la Westfalenhalle con un 4°, un 3° e un 3° posto, non lo ha disturbato. Al contrario, ha avuto parole di elogio: "È stata una grande prestazione da parte di Nico. A Stoccarda eravamo ancora abbastanza alla pari, ma lui ha davvero fatto il botto e ha dimostrato di aver trascorso un buon fine settimana. Avrei voluto farlo anch'io, ma non sono riuscito a capire bene la pista. Non era adatto a me e lo standard è molto, molto alto. Arrivare sul podio è davvero difficile".

Alla domanda se il podio sia un obiettivo realistico per il prossimo inverno, Bloy ha risposto: "Sicuramente. Dovrebbe essere l'obiettivo. Ma bisogna aspettare e vedere. Anche l'anno prossimo la prima sfida sarà quella di arrivare in finale. Ma naturalmente si guarda sempre avanti. Voglio migliorare e ottenere il massimo successo possibile".

Sebbene, allo stato attuale delle cose, la gara di casa a Stoccarda sia un must per lui, vuole aspettare di vedere se Dortmund funzionerà di nuovo. I suoi progetti di vita a medio termine prevedono un soggiorno alla pari negli Stati Uniti a partire dalla fine dell'anno. Fino ad allora, vuole ridurre un po' il suo programma di cross e partecipare solo a gare selezionate di MX Masters.

Risultati SX2 Dortmund (domenica):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha

2° Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3° Nico Koch (D), GASGAS

4° Zachary Williams (USA), Husqvarna

5° Calvin Fonvielle (F), KTM

6° Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7° Paul Bloy (D), KTM

8° Pierre Lozzi (F), Yamaha

9° Julien Lebeau (F), Kawasaki

10° Logan Leitzel (USA), Honda

Classifica principe (Principe di Dortmund):

1° Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 punti

2° Calvin Fonvielle (F), KTM, 60

3° Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60

4° Nico Koch (D), GASGAS, 58

5° Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44