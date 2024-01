Paul Bloy: "Pode-se discutir sobre as classificações"

Paul Bloy foi o terceiro alemão que valeu a pena mencionar no Supercross em Dortmund. Apesar de ter sido ofuscado pelo excelente Nico Koch em SX2 desta vez, ele também aqueceu os corações dos fãs com performances sólidas.

Em Estugarda, Paul Bloy e Nico Koch terminaram em 6º e 9º lugar, pela ordem inversa, e ficaram assim empatados na classificação do fim de semana. Na metrópole do Ruhr, Koch conduziu na sua própria liga alemã, mas com participações finais nos três dias de corrida, Bloy também não teve nada a esconder.

Só na sexta-feira à noite é que teve de se desviar para a Last Chance, sem culpa própria, depois de ter sido atirado para os fardos de palha pelo americano Logan Leitzel na corrida de qualificação, a caminho da final. Na Last Chance, foi empurrado de volta para os fardos de palha vindo de fora numa posição promissora na curva de partida e acabou apenas em décimo primeiro lugar no final.

Também terminou em décimo primeiro no sábado à noite, perante uma multidão e, no último dia, conseguiu finalmente mostrar do que é capaz, com um sétimo lugar, onde normalmente pertence.

O meu objetivo era chegar à final nos três dias", afirmou ao SPEEDWEEK.com. Consegui-o, o que me deixa muito contente. Podemos discutir se as minhas classificações foram boas, mas, no geral, estou realmente satisfeito".

O facto de ter sido um pouco ofuscado por Koch, que agitou o Westfalenhalle com o 4º, 3º e 3º lugares, não o incomodou. Pelo contrário, elogiou-o: "Foi uma grande prestação do Nico. Em Estugarda, ainda estávamos bastante equilibrados, mas ele conseguiu mesmo fazer um bom trabalho e mostrou que teve um bom fim de semana. Eu também gostaria de ter feito o mesmo, mas não me habituei muito bem à pista. Não me agradou e o nível é muito, muito elevado. Terminar no pódio é muito difícil".

Quando questionado se o pódio é um objetivo realista para ele no próximo inverno, Bloy respondeu: "Sem dúvida. Esse deve ser o objetivo. Mas temos de esperar para ver. O primeiro desafio do próximo ano será também chegar à final. Mas é claro que se olha sempre em frente. Quero melhorar e alcançar o máximo de sucesso possível".

Embora a sua corrida em casa, em Estugarda, seja uma obrigação para ele, quer esperar para ver se Dortmund vai funcionar novamente. Os seus planos de vida a médio prazo incluem uma estadia como au pair nos EUA a partir do final do ano. Até lá, quer reduzir um pouco o seu programa de cross e participar apenas em corridas MX Masters seleccionadas.

Resultados SX2 Dortmund (Domingo):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha

2º Jannis Irsuti (F), Kawasaki

3º Nico Koch (D), GASGAS

4º Zachary Williams (EUA), Husqvarna

5º Calvin Fonvielle (F), KTM

6º Mickael Lamarque (F), Husqvarna

7º Paul Bloy (D), KTM

8º Pierre Lozzi (F), Yamaha

9º Julien Lebeau (F), Kawasaki

10º Logan Leitzel (EUA), Honda

Classificação do Príncipe (Príncipe de Dortmund):

1º Maxime Desprey (F), Yamaha, 75 pontos

2º Calvin Fonvielle (F), KTM, 60 pontos

3º Jannis Irsuti (F), Kawasaki, 60 pontos

4º Nico Koch (D), GASGAS, 58

5º Mickael Lamarque (F), Husqvarna, 44