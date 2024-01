Felix, el hijo de Daniel Siegl, arrasó con el SX4 en Dortmund

La 39ª edición del ADAC Supercross Dortmund volvió a contar este año con una selección de jóvenes pilotos de motocross en el programa deportivo del Westfalenhalle. Para las carreras de SX4, se volvió a invitar a los 10 mejores del Campeonato Alemán de Motocross del año pasado en la categoría de hasta 65 cc, un nivel que el hijo de Daniel Siegl, Felix, cumplió claramente como subcampeón alemán.

En el espectáculo indoor de tres días de duración, el niño de nueve años de Apolda supo impresionar en todos los terrenos con su Husqvarna del Kawasaki Elf Team Pfeil. Tras ganar la primera carrera el viernes por la tarde con una clara ventaja y llegar a la meta al día siguiente en un ajustado cuarto puesto, repitió su claro triunfo del viernes en la última jornada, el domingo, y se aseguró así también la victoria general en Dortmund.

"Estoy completamente satisfecho y muy contento", fue la primera y sucinta conclusión de Felix Siegl en una entrevista con SPEEDWEEK.com, a la que inmediatamente añadió: "Pilotar delante de tanta gente ha sido realmente genial. Ya había pilotado antes al aire libre delante de muchos espectadores, pero es diferente en un pabellón estrecho". El sábado por la noche, el Westfalenhalle registró un lleno total, con 10.000 aficionados.

Aunque fue un éxito muy bonito, valora aún más el título de subcampeón del año pasado y explica: "Casi me alegré más cuando acabé subcampeón en la última carrera. Fue toda una serie durante todo el año. No obstante, lo de Dortmund fue una pasada".

"Deportivamente también valoro más el subcampeonato, porque la competencia era mucho mayor y también más fuerte en general. Félix sólo consiguió el segundo puesto en la general en la última carrera, lo que fue otra cosa desde el punto de vista emocional", añadió papá Daniel, que debería saberlo. En su carrera, que terminó en 2014, se proclamó campeón de Alemania en cinco ocasiones (1x 80 cc, 1x Open, 3x MX2).

El hecho de que su hijo Felix ahora también haya terminado en el motocross ni siquiera fue empujado por su padre. "Por supuesto, a veces iba a las carreras conmigo, pero el hecho de que ahora también practique motocross vino más o menos de fuera. Uno de mis compañeros le regaló una moto para niños y así fue como empezó. No tenía ni dos años", dice Daniel Siegl, recordando los comienzos de su hijo.

También admite sinceramente que al principio no estaba entusiasmado. "En realidad, mi primer plan era que no quería volver a pasar por todo eso con mi hijo, porque hace falta mucho más que correr una carrera un domingo. Pero como mi mujer también va en moto y ama este deporte por encima de todo, cambiamos rápidamente de plan. Pero no presionamos a Felix, tiene que querer hacerlo él mismo, de lo contrario no funcionará", subraya Daniel Siegl.

El objetivo de Felix para la próxima temporada de motocross está claro. "Quiero ser campeón", afirma sin pestañear. ¿A qué más se puede aspirar después de ser subcampeón?