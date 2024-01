Felix, le fils de Daniel Siegl, a fait rocker le SX4 à Dortmund

Cette année encore, quelques jeunes pilotes de motocross triés sur le volet ont agrémenté le programme sportif de la 39e édition de l'ADAC Supercross Dortmund dans la Westfalenhalle. Pour les courses de SX4, le top 10 du championnat allemand de motocross de la catégorie des moins de 65 cm3 de l'année précédente a de nouveau été invité - une norme que le fils de Daniel Siegl, Felix, a clairement remplie en tant que vice-champion allemand.

Lors de ce spectacle en salle de trois jours, le jeune homme de neuf ans originaire d'Apolda a su convaincre sur toute la ligne avec sa Husqvarna du Kawasaki Elf Team Pfeil. Après avoir remporté la première course du vendredi soir avec une nette avance et franchi la ligne d'arrivée le lendemain en quatrième position, juste derrière en termes de temps, il a réitéré son net triomphe du vendredi lors de la dernière journée, le dimanche, et s'est ainsi également assuré la victoire au classement général de Dortmund.

"Je suis pleinement satisfait et très heureux", a résumé Felix Siegl lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, avant d'ajouter : "C'était vraiment super de rouler devant autant de monde. J'ai certes déjà roulé à l'extérieur devant de nombreux spectateurs, mais dans un hall étroit, c'est tout de même différent". Samedi soir, la Westfalenhalle affichait complet avec 10.000 fans.

Même si c'était un très beau succès, il estime que le fait d'avoir remporté le titre de vice-champion l'année précédente était encore plus important et il le justifie ainsi : "Lorsque j'ai été vice-champion lors de la dernière course, j'étais presque encore plus heureux. C'était toute une série sur toute l'année. Malgré tout, Dortmund était une chose cool".

"J'estime que le titre de vice-champion est plus important sur le plan sportif, car la concurrence était beaucoup plus grande et plus forte dans l'ensemble. Felix n'a décroché la deuxième place du classement général que lors de la dernière course, ce qui était encore différent sur le plan émotionnel", a ajouté Daniel, le papa, qui doit bien savoir ce qu'il fait. Au cours de sa carrière, qui s'est achevée en 2014, il a été cinq fois champion d'Allemagne (1x 80 ccm, 1x Open, 3x MX2).

Le fait que son fils Felix ait lui aussi atterri dans le motocross n'a même pas été poussé par son père. "Bien sûr, il m'accompagnait parfois lors des courses, mais le fait qu'il fasse aussi du motocross est venu de l'extérieur. Un jour, un de mes copains lui a offert une moto pour enfant, c'est comme ça que tout a commencé. Il n'avait pas encore deux ans", explique Daniel Siegl en revenant sur les débuts de son fils.

En outre, il avoue honnêtement qu'il n'était pas enthousiaste au départ. "Mon premier projet était en fait de ne pas revivre tout cela avec mon enfant, car il faut bien plus que faire une course le dimanche. Mais comme ma femme fait de la moto et qu'elle adore ce sport, nous avons rapidement changé de plan. Mais nous ne mettons pas de pression sur Felix, il doit le vouloir lui-même, sinon ça ne marchera pas", a souligné Daniel Siegl.

L'objectif de Felix pour la saison de motocross à venir est clair. "Je veux devenir champion", affirme-t-il sans sourciller. Après le titre de vice-champion, que peut-on espérer d'autre ?