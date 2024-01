Il figlio di Daniel Siegl, Felix, ha guidato la SX4 a Dortmund

Anche quest'anno il 39° ADAC Supercross Dortmund ha visto la partecipazione di alcuni giovani piloti di motocross selezionati nel programma sportivo della Westfalenhalle. Per le gare SX4 sono stati invitati ancora una volta i primi 10 classificati del Campionato tedesco di motocross dell'anno scorso nella classe fino a 65 cc, uno standard che il figlio di Daniel Siegl, Felix, ha chiaramente soddisfatto in quanto secondo classificato in Germania.

In questa tre giorni di spettacolo indoor, il bambino di nove anni di Apolda ha saputo stupire su tutti i fronti con la sua Husqvarna del Kawasaki Elf Team Pfeil. Dopo aver vinto la prima gara di venerdì sera con un netto vantaggio e aver tagliato il traguardo il giorno successivo con un quarto posto, ha ripetuto il netto trionfo di venerdì nell'ultima giornata, domenica, assicurandosi così anche la vittoria assoluta a Dortmund.

"Sono completamente soddisfatto e molto felice", è stata la prima conclusione sintetica di Felix Siegl in un'intervista a SPEEDWEEK.com, a cui ha subito aggiunto: "Correre davanti a così tante persone è stato davvero fantastico. Ho già corso all'aperto davanti a molti spettatori, ma è diverso in una sala angusta". Sabato sera, la Westfalenhalle era completamente esaurita con 10.000 fan.

Anche se questo è stato un successo molto bello, l'atleta valuta ancora più positivamente la vittoria del secondo posto dello scorso anno e spiega: "Sono stato quasi ancora più felice quando sono arrivato secondo nell'ultima gara. È stata una serie completa per tutto l'anno. Tuttavia, Dortmund è stata una cosa fantastica".

"Il titolo di secondo classificato è più importante anche dal punto di vista sportivo, perché la concorrenza era molto più grande e anche più forte. Felix ha conquistato il secondo posto assoluto solo nell'ultima gara, il che è stato un'altra cosa dal punto di vista emotivo", ha aggiunto papà Daniel, che dovrebbe saperlo. Nella sua carriera, conclusasi nel 2014, è diventato campione tedesco cinque volte (1x 80 cc, 1x Open, 3x MX2).

Il fatto che anche suo figlio Felix sia finito nel motocross non è stato nemmeno spinto dal padre. "Certo, a volte veniva alle gare con me, ma il fatto che ora pratichi anche il motocross è stato più o meno portato dall'esterno. A un certo punto uno dei miei amici gli ha regalato una moto per bambini e così è iniziato tutto. Non aveva ancora due anni", racconta Daniel Siegl, ripensando agli inizi del figlio.

Ammette onestamente di non essere stato entusiasta all'inizio. "Il mio primo pensiero era che non volevo rivivere tutto questo con mio figlio, perché ci vuole molto di più che fare una gara la domenica. Ma dato che mia moglie guida una moto e ama questo sport più di ogni altra cosa, abbiamo cambiato rapidamente il piano. Ma non stiamo facendo pressione su Felix, deve essere lui stesso a volerlo fare, altrimenti non funzionerà", ha sottolineato Daniel Siegl.

L'obiettivo di Felix per la prossima stagione di motocross è comunque chiaro. "Voglio diventare campione", dice senza battere ciglio. A cos'altro si può aspirare dopo il secondo posto?