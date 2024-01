O filho de Daniel Siegl, Felix, arrasou com o SX4 em Dortmund

A maçã não cai longe da árvore. Este provérbio provou ser verdadeiro mais uma vez no passado fim de semana no Supercross em Dortmund, onde o filho de Daniel Siegl, Felix, venceu a classe SX4 júnior com grande desenvoltura.

O 39º ADAC Supercross Dortmund deste ano contou mais uma vez com vários jovens pilotos de motocross seleccionados no programa desportivo no Westfalenhalle. Para as corridas SX4, os 10 melhores do Campeonato Alemão de Motocross do ano passado na classe até 65 cc foram novamente convidados - um padrão que o filho de Daniel Siegl, Felix, cumpriu claramente como vice-campeão alemão.

No espetáculo de três dias em recinto coberto, o jovem de nove anos de Apolda soube impressionar em todos os aspectos com a sua Husqvarna da Kawasaki Elf Team Pfeil. Depois de ter vencido a primeira corrida na sexta-feira à noite com uma clara vantagem e de ter chegado à meta no dia seguinte num apertado quarto lugar, repetiu o seu claro triunfo de sexta-feira no último dia, domingo, e assim garantiu também a vitória geral em Dortmund.

"Estou completamente satisfeito e muito feliz", foi a primeira conclusão sucinta de Felix Siegl numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, à qual acrescentou de imediato: "Andar à frente de tanta gente foi muito bom. Já tinha corrido ao ar livre perante muitos espectadores, mas é diferente numa sala apertada." No sábado à noite, o Westfalenhalle estava completamente esgotado com 10.000 fãs.

Embora este tenha sido um sucesso muito agradável, ele considera ainda mais importante a conquista do título de vice-campeão no ano passado e explica: "Fiquei quase ainda mais feliz quando terminei em segundo lugar na última corrida. Foi uma série completa ao longo de todo o ano. No entanto, Dortmund foi uma coisa fixe".

"Também considero o título de vice-campeão mais importante em termos desportivos, porque a concorrência era muito maior e também mais forte no geral. O Félix só ficou em segundo lugar na geral na última corrida, o que foi outra coisa emocionalmente", acrescentou o pai Daniel, que devia saber. Na sua carreira, que terminou em 2014, sagrou-se campeão alemão cinco vezes (1x 80 cc, 1x Open, 3x MX2).

O facto de o filho Félix também ter acabado no motocross nem sequer foi pressionado pelo pai. "Claro que, por vezes, ele ia às corridas comigo, mas o facto de ele agora também andar de motocross foi mais ou menos trazido de fora. Um dos meus colegas deu-lhe uma mota de criança e foi assim que começou. Ele ainda nem tinha dois anos", diz Daniel Siegl, recordando os primórdios do seu filho.

Ele também admite honestamente que não estava entusiasmado no início. "O meu primeiro plano era, na verdade, não querer passar por tudo aquilo outra vez com o meu filho, porque é preciso muito mais do que fazer uma corrida num domingo. Mas como a minha mulher também anda de mota e adora o desporto acima de tudo, mudámos rapidamente esse plano. Mas não estamos a colocar qualquer pressão sobre o Felix, ele tem de querer fazê-lo sozinho, caso contrário não vai resultar", sublinhou Daniel Siegl.

No entanto, o objetivo de Felix para a próxima época de motocross é claro. "Quero ser campeão", diz ele sem pestanejar. O que mais se pode almejar depois de terminar em segundo lugar?