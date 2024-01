Stephan Büttner: Motocross a pesar de la paraplejia

Flashback al 14 de marzo de 2021: ese día, la vida de Stephan Büttner cambió de golpe, y no para mejor. Tras una complicada fractura de tibia y peroné y alrededor de un año y medio de recuperación, el piloto de Schkölen acababa de volver a entrenar a pleno rendimiento cuando, debido a un pequeño despiste, sufrió una caída, se fracturó las vértebras torácicas 11ª y 12ª y, desde entonces, está paralítico.

Eso no le impidió sentarse en una moto de motocross en el Supercross de este año en Dortmund el sábado por la tarde, solo y ante 20.000 ojos húmedos, dando una vuelta a la presentación de la pista en el Westfalenhalle. "Tuve una muy buena temporada de Supercross en 2016/2017 y gané tres de cuatro eventos (Stuttgart, Chemnitz, Múnich y Dortmund -el autor-). También gané en Dortmund y me proclamé campeón allí. Fue un fin de semana sensacional para mí y guardo muy buenos recuerdos. Esta vez, por supuesto, fue algo completamente diferente, pero también fue realmente genial. La expectación que me rodeaba era aún mayor que entonces. Era abrumador y, de alguna manera, igual que antes. Por eso me está yendo tan bien ahora", declaró a SPEEDWEEK.com.

El piloto turingio de 28 años explicó los orígenes de este extraordinario proyecto: "La idea de volver a correr en motocross surgió de mí y nació en mi cabeza en el Supercross de Dortmund en enero de 2023. Tenía muchas ganas de volver a subirme a una moto por mí mismo y por una cierta calidad de vida. Tuvo que pasar casi un año para que este sueño se hiciera realidad".

Para ello, primero tuvo que luchar para salir de este profundo agujero, tanto mental como físicamente. El equipo Kawasaki Elf Team Pfeil transformó una KX 450 con caja de cambios manual y freno trasero accionado a mano utilizando una configuración especial procedente de Francia, incluido un cinturón de seguridad fijo, y Stephan Büttner dio sus primeras vueltas en la pista de motocross MSC Triptis junto con sus compañeros más cercanos en octubre de 2023.

benzim rodó una película, que también llamó la atención del equipo de Dortmund sobre su último bazo. "La idea de hacer lo mismo en el Supercross de Dortmund surgió de Tommy Deitenbach", continúa "Bütti".

Tras otro test (de supercross) entre Navidad y Año Nuevo en el Bayernhalle, por fin había llegado el momento. "Todavía no puedo hacer los saltos realmente grandes, ni siquiera el washboard es realmente posible. Ya podía saltar los pequeños tramos rítmicos, en la primera vuelta de entrenamiento", dijo riendo, mostrando de inmediato su renovada alegría de vivir.

En la pista de motocross, incluso puede hacer un poco más. "Allí tengo más espacio y tuve buenas sensaciones desde el principio. También me he acostumbrado rápidamente al manejo de la moto. Como estoy firmemente sujeto a la moto, puedo moverla sorprendentemente bien con las caderas", señaló. "En términos de velocidad, todavía puede ser suficiente para las carreras regionales, pero ya no quiero hacer eso. No voy a volver a correr en mi vida, sólo quiero divertirme. Sólo quiero pasar un buen día en la pista de motocross con mis amigos de vez en cuando".

"No quiero volver a lesionarme o algo peor", subraya Büttner. "Los temores de la familia están justificados. Pero llevo el motocross en la sangre. Además, todo esto me ha devuelto la alegría y me ha sacado del pozo en el que estaba metido."

Salió de él sin ayuda médica ni psicológica, algo de lo que también se siente orgulloso. Sin embargo, no olvida que su familia, especialmente su mujer y su hija, también le han dado mucha fuerza.