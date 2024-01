Stephan Büttner : le motocross malgré la paraplégie

Flash-back au 14 mars 2021 : ce jour-là, la vie de Stephan Büttner a changé d'un coup, et pas en bien. Après une fracture compliquée du tibia et du péroné et une convalescence d'environ un an et demi, l'habitant de Schkölen venait de reprendre l'entraînement à plein temps lorsqu'une petite erreur de concentration l'a fait chuter, lui brisant les 11e et 12e vertèbres thoraciques et le rendant paraplégique depuis.

Cela ne l'a pas empêché de faire un tour de présentation du parcours dans la Westfalenhalle, assis sur une moto de motocross, seul et devant 20 000 yeux humides, lors du Supercross de Dortmund de cette année, samedi soir. "J'ai fait une très bonne saison de supercross en 2016/2017 et j'avais alors remporté trois des quatre événements (Stuttgart, Chemnitz, Munich et Dortmund - l'auteur). J'ai également gagné à Dortmund, où j'ai été sacré champion. C'était un week-end sensationnel pour moi, dont je me souviens avec beaucoup de plaisir. Cette fois-ci, c'était bien sûr très différent, mais c'était aussi vraiment génial. L'engouement autour de moi était encore plus grand qu'à l'époque. C'était impressionnant et un peu comme avant. C'est pourquoi je me sens si bien maintenant", a-t-il déclaré à SPEEDWEEK.com.

Concernant les débuts de ce projet extraordinaire, le Thuringien de 28 ans a expliqué : "L'idée de refaire du motocross vient de moi et a germé dans ma tête lors du Supercross de Dortmund en janvier 2023. Je voulais absolument remonter sur une moto pour moi et pour une certaine qualité de vie. Il a ensuite fallu presque un an pour que ce rêve devienne réalité".

Pour cela, il a d'abord dû se battre, surtout mentalement, mais aussi physiquement, pour sortir de ce trou profond. Grâce à un montage spécial venu de France, y compris un harnais de sécurité, le Kawasaki Elf Team Pfeil a transformé une KX 450 en boîte manuelle et frein arrière manuel, avec laquelle Stephan Büttner a refait ses premiers tours de roue en octobre 2023 sur le circuit de motocross du MSC Triptis, en compagnie de ses plus proches amis.

Un film de benzim a été réalisé à ce sujet, grâce auquel les gens de Dortmund ont également découvert son dernier spleen. "L'idée de faire la même chose au Supercross de Dortmund est alors venue de Tommy Deitenbach", poursuit "Bütti".

Après un autre test (de supercross) entre Noël et le Nouvel An dans la Bayernhalle, le moment était enfin venu. "Je ne peux pas encore faire les très grands sauts, même le washboard n'est pas vraiment possible. J'ai déjà pu sauter les petites sections rythmiques - dès le premier tour à l'entraînement", dit-il en riant, ce qui montre immédiatement sa joie de vivre retrouvée.

Dehors, sur la piste de motocross, on peut même faire un peu plus. "J'ai plus de place et j'ai eu un bon feeling dès le début. Je me suis également très vite senti à l'aise avec le maniement de la moto. Comme je suis fermement attaché à la moto, je peux la déplacer étonnamment bien avec mes hanches", a-t-il fait remarquer. "Du point de vue de la vitesse, cela pourrait peut-être encore suffire pour des courses régionales, mais je n'en ai plus du tout envie. Je ne vais plus faire de course dans ma vie, je veux juste m'amuser. Je veux juste passer une bonne journée de temps en temps sur la piste de motocross avec mes amis".

"Je ne veux pas me blesser à nouveau et pas plus gravement", souligne Büttner. "Les craintes de la famille sont en effet justifiées. Mais j'ai le motocross dans le sang. Tout cela m'a aussi rendu un peu plus heureux de vivre et m'a beaucoup sorti du trou dans lequel je me trouvais".

Il s'en est sorti sans l'aide d'un médecin ou d'un psychologue, ce dont il est également fier. Mais il n'oublie pas que sa famille, en particulier sa femme et sa fille, lui ont aussi donné beaucoup de force.