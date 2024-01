Stephan Büttner: Motocross nonostante la paraplegia

Flashback al 14 marzo 2021: quel giorno la vita di Stephan Büttner cambiò in un colpo solo, e non in meglio. Dopo una complicata frattura di tibia e perone e circa un anno e mezzo di recupero, l'uomo di Schkölen era appena tornato ad allenarsi a pieno regime quando, a causa di un piccolo calo di concentrazione, cadde, si fratturò l'undicesima e la dodicesima vertebra toracica e da allora è paralizzato.

Questo non gli ha impedito di sedersi su una moto da cross al Supercross di quest'anno a Dortmund sabato sera, da solo e davanti a 20.000 occhi umidi, facendo un giro di presentazione della pista nella Westfalenhalle. "Ho avuto un'ottima stagione Supercross nel 2016/2017 e ho vinto tre eventi su quattro (Stoccarda, Chemnitz, Monaco e Dortmund - l'autore). Ho vinto anche a Dortmund e sono diventato campione lì. È stato un weekend sensazionale per me e ne ho un ricordo molto bello. Questa volta, naturalmente, è stato qualcosa di completamente diverso, ma anche molto bello. Il clamore che mi circondava era ancora più grande di allora. È stato travolgente e, in qualche modo, proprio come in passato. Ecco perché sto di nuovo andando così bene", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com.

Il 28enne turingio ha spiegato le origini di questo straordinario progetto: "L'idea di tornare a correre nel motocross è nata nella mia testa al Supercross di Dortmund nel gennaio 2023. Volevo davvero tornare su una moto per me stesso e per una certa qualità di vita. C'è voluto quasi un anno perché questo sogno diventasse realtà".

Per farlo, ha dovuto prima lottare per uscire da questo buco profondo, sia mentalmente che fisicamente. Il Kawasaki Elf Team Pfeil ha convertito una KX 450 a un cambio manuale e a un freno posteriore azionato a mano utilizzando un set-up speciale proveniente dalla Francia, compresa una cintura di sicurezza fissa, e Stephan Büttner ha percorso i suoi primi giri sulla pista di motocross MSC Triptis insieme ai suoi compagni più stretti nell'ottobre 2023.

Un filmato è stato realizzato da benzim, che ha anche attirato l'attenzione del team di Dortmund sul suo ultimo spleen. "L'idea di fare la stessa cosa al Supercross di Dortmund è venuta a Tommy Deitenbach", continua "Bütti".

Dopo un altro test (di supercross) tra Natale e Capodanno nella Bayernhalle, era finalmente arrivato il momento. "Non sono ancora in grado di fare i salti veramente grandi, anche il washboard non è ancora possibile. Ero già in grado di saltare le piccole sezioni ritmiche, già al primo giro di allenamento", ha detto ridendo, mostrando immediatamente il suo rinnovato piacere di vivere.

Sulla pista di motocross può fare anche qualcosa di più. "Ho più spazio e ho avuto un buon feeling fin dall'inizio. Ho anche preso subito confidenza con la maneggevolezza della moto. Essendo saldamente attaccato alla moto, riesco a muoverla sorprendentemente bene con le anche", ha osservato. "In termini di velocità, potrebbe essere ancora sufficiente per le gare regionali, ma non voglio più farlo. Non ho intenzione di gareggiare di nuovo nella mia vita, voglio solo divertirmi. Voglio solo passare una bella giornata sulla pista di motocross con i miei amici, di tanto in tanto".

"Non voglio infortunarmi di nuovo o peggio", sottolinea Büttner. "I timori della famiglia sono giustificati. Ma il motocross ce l'ho nel sangue. L'intera vicenda mi ha anche reso molto più allegro e mi ha fatto uscire dal buco in cui mi trovavo".

È riuscito a uscirne senza alcun aiuto medico o psicologico, cosa di cui è orgoglioso. Tuttavia, non dimentica che anche la sua famiglia, in particolare sua moglie e sua figlia, gli hanno dato molta forza.