Stephan Büttner: Motocross apesar da paraplegia

Flashback para 14 de março de 2021: nesse dia, a vida de Stephan Büttner mudou de uma só vez, e não para melhor. Depois de uma fratura complicada da tíbia e do perónio e de cerca de um ano e meio de recuperação, o homem de Schkölen tinha acabado de regressar aos treinos quando se despistou devido a um pequeno lapso de concentração, fracturou a 11ª e a 12ª vértebras torácicas e ficou paralisado desde então.

Isso não o impediu de se sentar numa moto de motocross no Supercross deste ano em Dortmund, no sábado à noite, sozinho e perante 20.000 olhos molhados, dando uma volta à apresentação da pista no Westfalenhalle. "Tive uma época de Supercross muito boa em 2016/2017 e ganhei três de quatro eventos (Estugarda, Chemnitz, Munique e Dortmund - o autor). Também ganhei em Dortmund e tornei-me campeão lá. Foi um fim de semana sensacional para mim e tenho boas recordações. Desta vez, claro, foi algo completamente diferente, mas também foi muito bom. O entusiasmo em torno de mim era ainda maior do que na altura. Foi avassalador e, de certa forma, exatamente como antes. É por isso que estou a ir tão bem agora", disse ao SPEEDWEEK.com.

O turíngio de 28 anos explicou as origens deste extraordinário projeto: "A ideia de voltar a andar de motocross partiu de mim e nasceu na minha cabeça no Supercross de Dortmund, em janeiro de 2023. Queria muito voltar a andar de mota, por mim e por uma certa qualidade de vida. Foi preciso quase um ano para que este sonho se tornasse realidade".

Para o fazer, primeiro teve de lutar para sair deste buraco profundo, tanto mental como fisicamente. A Kawasaki Elf Team Pfeil converteu uma KX 450 numa caixa de velocidades manual e num travão traseiro manual, utilizando uma configuração especial de França, incluindo um cinto de segurança fixo, e Stephan Büttner deu as suas primeiras voltas na pista de motocross MSC Triptis, juntamente com os seus amigos mais próximos, em outubro de 2023.

Foi feito um filme pela benzim, que também chamou a atenção da equipa de Dortmund para o seu último baço. "A ideia de fazer a mesma coisa no Supercross em Dortmund veio de Tommy Deitenbach", continua "Bütti".

Depois de mais um teste (de supercross) entre o Natal e o Ano Novo no Bayernhalle, chegou finalmente o momento. "Ainda não consigo fazer os saltos realmente grandes, nem mesmo o washboard é possível. Já era capaz de saltar as pequenas secções de ritmo - logo na primeira volta do treino", riu-se, mostrando imediatamente o seu renovado prazer pela vida.

Na pista de motocross, consegue ainda fazer um pouco mais. "Tenho mais espaço e tive uma boa sensação desde o início. Também me familiarizei rapidamente com o comportamento da mota. Como estou firmemente agarrado à moto, consigo movê-la surpreendentemente bem com as ancas", observou. "Em termos de velocidade, talvez ainda seja suficiente para as corridas regionais, mas já não quero fazer isso. Não vou voltar a correr na minha vida, só me quero divertir. Só quero passar um bom dia na pista de motocross com os meus amigos de vez em quando".

"Não me quero lesionar outra vez ou pior", sublinha Büttner. "Os receios da família são justificados. Mas o motocross está-me no sangue. Tudo isto também me tornou muito mais alegre e tirou-me do buraco em que me encontrava."

Conseguiu sair do mesmo sem qualquer ajuda médica ou psicológica, algo de que também se orgulha. No entanto, não esquece que a sua família, especialmente a mulher e a filha, também lhe deram muita força.