Hunter Lawrence (HRC) signe un doublé à Chicago

En remportant les deux manches, le pilote officiel du HRC Hunter Lawrence a remporté le deuxième play-off dans l'infield du Chicagoland Speedway de Joliet devant Jo Shimoda (Kawasaki) et Haiden Deegan (Yamaha).

Deuxième playoff de la catégorie 250 dans l'infield du Chicagoland Speedway à Joliet: 'Dangerboy'Haiden Deegan a remporté le holeshot de la première manche devant Hunter Lawrence (Honda) et Tom Vialle(KTM). Un crash a eu lieu dans le premier virage après le départ, impliquant entre autres les co-favoris Justin Cooper(Yamaha) et Ryder DiFrancesco.

Au huitième tour, Deegan a commis une erreur, a glissé dans le virage à gauche avant l'approche du saut d'arrivée, a perdu de la traction et n'a pas pu prendre complètement le double saut. Lawrence a saisi sa chance, a sauté la colline et a pris la tête.

Le pilote officiel Kawasaki japonais Jo Shimoda, qui avait remporté l'ouverture des playoffs à Charlotte, s'est battu pour remonter depuis la P5, a dépassé RJ Hampshire(Husqvarna) et s'est ensuite imposé face à Tom Vialle(KTM). Dans le dernier tour, il était dans la roue du leader Lawrence, mais il n'a pas eu le temps de le dépasser.

Le départ de la deuxième course a été remporté par Justin Cooper(Yamaha). Le leader du classement Jo Shimoda (Kawasaki) a pris un bon départ et s'est imposé d'abord contre Tom Vialle, puis contre le leader Cooper. Au 4e tour, Lawrence s'est avancé, a dépassé Cooper et a pris la P2 derrière Shimoda.

Au 9e tour, le leader Shimoda a soudainement ralenti parce qu'il semblait avoir un problème de moteur. En regardant le grand tableau, il a laissé Lawrence prendre la tête et a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position.

Tom Vialle, qui avait terminé la première course en 4e position, était sur le point de monter sur le podium en Moto 2, mais le Français a dû rentrer au stand au 8e tour. Apparemment, il avait tordu ou arraché son levier de vitesse contre les limites de la piste et a donc dû abandonner la course.

Hunter Lawrence a remporté la deuxième manche avec une avance de 5,4 secondes sur Shimoda et Deegan, prenant ainsi la tête du classement. Cependant, Shimoda n'a que deux points de retard sur P2. Le suspense reste donc entier avant la finale des playoffs au Coliseum de Los Angeles dans une semaine.

Résultat du Playoff 250 #2, Chicago :

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 2-2

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-4

5. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-5

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-8

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-9

8. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 12-7

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 7-13

..

14. Tom Vialle (F), KTM, 4-22

SMX 250 Classement après playoff #2 de 3 :

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 points

2. Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 86(-3)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82,(-7)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63,(-26)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62,(-27)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 62,(-27)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 59,(-30)

8. Tom Vialle (F), KTM, 54,(-35)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54,(-35)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49,(-40)