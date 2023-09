Hunter Lawrence (HRC) festeggia la doppia vittoria a Chicago

Con le vittorie in entrambe le manche, il pilota ufficiale HRC Hunter Lawrence ha vinto il secondo spareggio nell'infield del Chicagoland Speedway di Joliet davanti a Jo Shimoda (Kawasaki) e Haiden Deegan (Yamaha).

Secondo spareggio della classe 250 nell'infield del Chicagoland Speedway di Joliet: "Dangerboy" Haiden Deegan ha conquistato l 'holeshot della prima manche davanti a Hunter Lawrence (Honda) e Tom Vialle(KTM). Alla prima curva dopo la partenza si è verificato un incidente che ha coinvolto, tra gli altri, i cofavoriti Justin Cooper(Yamaha) e Ryder DiFrancesco.

All'ottavo giro, Deegan ha commesso un errore, scivolando via nella curva a sinistra prima dell'approccio al salto d'arrivo, perdendo trazione e non riuscendo ad affrontare completamente il doppio salto. Lawrence ha colto l'occasione, ha saltato la collina e ha preso il comando.

Il pilota giapponese della Kawasaki Jo Shimoda, che aveva vinto l'apertura dei playoff a Charlotte, ha lottato per raggiungere la testa della corsa partendo dalla quinta posizione, superando RJ Hampshire(Husqvarna) e poi superando Tom Vialle(KTM). All'ultimo giro si è trovato sulla ruota posteriore del leader Lawrence, ma non ha avuto il tempo di superarlo.

Justin Cooper(Yamaha) ha vinto la partenza della seconda gara. Il leader del campionato Jo Shimoda (Kawasaki) è partito bene, battendo Tom Vialle e poi il leader Cooper. Al quarto giro Lawrence si è portato in vantaggio e ha superato Cooper, raggiungendo la posizione P2 dietro a Shimoda.

Al nono giro, il leader Shimoda ha improvvisamente perso il ritmo perché sembrava avere un problema al motore. Guardando al quadro generale, ha ceduto la testa della corsa a Lawrence e ha tagliato il traguardo in seconda posizione.

Tom Vialle, che aveva terminato la prima gara in P4, era in corsa per il podio nella Moto-2, ma il francese è stato costretto a rientrare ai box all'ottavo giro. A quanto pare aveva piegato o strappato la leva del cambio sul bordo della pista e quindi si è dovuto ritirare dalla gara.

Hunter Lawrence ha vinto la seconda manche con 5,4 secondi di vantaggio su Shimoda e Deegan, passando in testa alla classifica. Tuttavia, Shimoda è a soli 2 punti di distanza in P2. La gara rimane quindi avvincente in vista della finale dei playoff che si terrà al Los Angeles Coliseum tra una settimana.

Risultati Playoff 250 #2, Chicago:

1° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2° Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 2-2

3° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3

4° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-4

5° Maximus Vohland (USA), KTM, 8-5

6° Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-8

7° Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-9

8° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

9° Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 12-7

10° Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 7-13

..

14 Tom Vialle (F), KTM, 4-22

ClassificaSMX 250 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 punti.

2° Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 86(-3)

3° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82,(-7)

4° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63,(-26)

5° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62,(-27)

6° Jordon Smith (USA), Yamaha, 62,(-27)

7° Maximus Vohland (USA), KTM, 59,(-30)

8° Tom Vialle (F), KTM, 54,(-35)

9° Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54,(-35)

10° Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49,(-40)