Tom Vialle (Red Bull KTM) : Encore de la malchance !

Le pilote de motocross Red Bull-KTM Tom Vialle n'arrive tout simplement pas à se débarrasser de la malchance lors de sa première saison de course aux Etats-Unis. Le Français, qui a vu Andrea Adamo lui succéder ce week-end en championnat du monde MX2, s'est classé 4e de la manche 1 du play-off SMX de Chicago, sur une piste de SX hybride rapide et étendue.

Le fils de Fred Vialle était également en course pour le podium lors de la deuxième manche, avant de devoir rentrer subitement au box. Vialle n'a ensuite pas pu poursuivre la course, il est reparti bredouille. Le jeune homme de 22 ans a donc été relégué à la 8e place du classement avant la finale de la série au Coliseum de Los Angeles, derrière son coéquipier Max Vohland - il reste à 54 points.

"C'était en fait une bonne journée", a analysé Vialle. "Je suis arrivé en quatrième position dans la première course et nous étions tous super proches les uns des autres. C'était donc vraiment amusant de se battre pour la victoire. Mais ensuite, la deuxième course est arrivée, je n'ai pas pris un bon départ. Mais je suis revenu très fort et je me suis retrouvé en troisième position".

Le drame a ensuite suivi pour le Français. "J'ai malheureusement percuté une botte de paille. Cela a ensuite entraîné la rupture de mon levier de vitesse à trois tours de la fin. J'ai dû rentrer au stand, c'était très décevant ! Mais c'est aussi ça le sport automobile : c'est dur. Il nous reste maintenant une course à L.A., où nous voulons terminer la saison en force".

Résultat Playoff 250 #2, Chicago :

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-2

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-4

5. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-5

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-8

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-9

8. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 12-7

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 7-13

En outre :

14. Tom Vialle (F), KTM, 4-22

SMX 250 Classement après playoff #2 de 3 :

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 points

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 86 (-3)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-7)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63, (-26)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62, (-27)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 62, (-27)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 59, (-30)

8. Tom Vialle (F), KTM, 54, (-35)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54, (-35)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49, (-40)