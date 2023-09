Tom Vialle (Red Bull KTM): Ancora sfortuna!

Il pilota di motocross Red Bull KTM Tom Vialle non riesce a scrollarsi di dosso la sfortuna nella sua prima stagione agonistica statunitense. Il francese, che nel fine settimana ha ottenuto un successore dalla propria squadra corse nel Campionato del Mondo MX2 con Andrea Adamo, ha conquistato il quarto posto nella prima manche degli SMX Playoff di Chicago sul veloce e largo tracciato ibrido SX.

Il figlio di Fred Vialle era in corsa per il podio anche nella seconda manche, prima di dover rientrare improvvisamente ai box. Vialle non ha potuto continuare la gara e si è ritrovato a mani vuote. Di conseguenza, il 22enne è sceso all'ottavo posto in classifica prima della finale della serie al Los Angeles Coliseum, dietro al compagno di squadra Max Vohland, che detiene 54 punti.

"È stata una giornata positiva", ha analizzato Vialle. "Sono arrivato quarto nella prima gara e siamo stati tutti molto vicini. È stato molto divertente lottare per la vittoria. Poi, nella seconda gara, non sono partito bene. Ma sono tornato molto forte e mi sono piazzato al terzo posto".

Poi è arrivato il dramma per il francese. "Purtroppo ho urtato una balla di paglia. Questo ha portato alla rottura della leva del cambio a tre giri dalla fine. Sono dovuto rientrare ai box, è stato molto deludente! Ma questo è il motorsport, è difficile. Ora abbiamo un'altra gara a Los Angeles, dove vogliamo concludere la stagione in bellezza".

Risultati Playoff 250 #2, Chicago:

1° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1.

2° Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-2

3° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3

4° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-4

5° Maximus Vohland (USA), KTM, 8-5

6° Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-8

7° Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-9

8° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 12-7

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 7-13

Inoltre:

14° Tom Vialle (F), KTM, 4-22

Classifica SMX 250 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 punti

2° Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 86 (-3)

3° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-7)

4° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63, (-26)

5° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62, (-27)

6° Jordon Smith (USA), Yamaha, 62, (-27)

7° Maximus Vohland (USA), KTM, 59, (-30)

8° Tom Vialle (F), KTM, 54, (-35)

9° Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54, (-35)

10° Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49, (-40)