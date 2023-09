Jett Lawrence (HRC) viene ammonito dall'AMA

A causa del suo "regalo al bambino", il pilota ufficiale HRC Jett Lawrence ha ricevuto un richiamo scritto dall'AMA.

Ricordiamo che Lawrence ha condotto la seconda manche davanti a Roczen e Sexton. A tre giri dalla fine ha fatto passare il tedesco, in modo che Roczen vincesse la seconda manche. Poiché il tedesco era diventato padre per la seconda volta il mercoledì precedente la gara, questo evento, unico nella storia dello sport professionistico americano, è passato alla storia come un "regalo per il bambino".

Tuttavia, questa azione non ha avuto alcuna influenza sul risultato sportivo, perché Lawrence ha comunque vinto la classifica di giornata con un risultato di 1-2 e ha anche ricevuto l'intero numero di punti, perché il numero di punti deriva esclusivamente dal risultato della somma delle due manche. L'AMA ha comunque considerato questa azione come una violazione del "dovere di prestazione" e ha dato all'australiano un avvertimento scritto. Nella sua decisione, l'AMA sottolinea che si tratta di una gara sportiva.

L'avvertimento non ha alcun effetto sulla classifica a punti. Lawrence è a 2 punti dal leader della classifica Chase Sexton(HRC) in vista della gara decisiva al Los Angeles Coliseum il prossimo fine settimana.

ClassificaSMX 450 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Chase Sexton (USA), Honda, 90 punti.

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3° Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)