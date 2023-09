Jett Lawrence (HRC) é advertido pela AMA

Devido ao seu "presente de bebé", o piloto de fábrica da HRC, Jett Lawrence, recebeu uma advertência por escrito da AMA.

Para relembrar: Lawrence liderou a segunda bateria à frente de Roczen e Sexton. Três voltas antes do final, Lawrence fez passar o alemão, de modo a que Roczen ganhasse a segunda manga. Como o alemão tinha sido pai pela segunda vez na quarta-feira anterior à corrida, este acontecimento, único na história do desporto profissional americano, entrou para a história como um "presente de bebé".

No entanto, esta ação não teve qualquer influência no resultado desportivo, uma vez que Lawrence ganhou a classificação do dia com um resultado de 1-2 e recebeu também o número total de pontos por isso, uma vez que o número de pontos resulta apenas do resultado da soma das duas corridas. No entanto, a AMA considerou esta ação como uma violação do "dever de desempenho" e aplicou uma advertência escrita ao australiano. Na sua decisão, a AMA recorda que se trata de uma competição desportiva.

Esta advertência não tem qualquer efeito na classificação por pontos. Lawrence está a 2 pontos do líder Chase Sexton(HRC) antes da corrida decisiva no Coliseu de Los Angeles no próximo fim de semana.

Classificação daSMX 450 após o playoff #2 de 3:

1º Chase Sexton (EUA), Honda, 90 pontos.

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3º Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 74,(-16)

5º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7º Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)