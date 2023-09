Aperçu de la finale des playoffs SMX à Los Angeles

La finale des playoffs SMX aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche au Los Angeles Memorial Coliseum. Lors de la finale, le nombre de points sera triplé, de sorte que le vainqueur recevra 75 points, le P2 66 points et le P3 60 points. Les détails du système de points des playoffs et les scénarios possibles sont expliqués dans cet article.

Le leader du classement , Chase Sexton, et son coéquipier australien du HRC, Jett Lawrence, partent favoris. Celui des deux qui remportera la course sera champion, quoi qu'il arrive derrière. Le pilote allemand HEP-Suzuki Ken Roczen n'a que peu de chances de remporter le titre après avoir participé à deux playoffs. Si l'Allemand gagne et que Sexton ne fait pas mieux que P3, il sera champion.

Le parcours est extrêmement spectaculaire : il y aura un saut en montée jusqu'en haut des arcades et la porte d'entrée olympique. Le saut de retour au stade se poursuit directement par une section de sable. Les perspectives météorologiques sont excellentes avec un soleil radieux et des températures maximales de 26 degrés en journée.

ClassementSMX 450 après le playoff #2 de 3 :

1. Chase Sexton (USA), Honda, 90 points

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)

Dans la catégorie 250, Hunter Lawrence (Honda), Jo Shimoda (Kawasaki) et Haiden Deegan ont encore des chances intactes de remporter le titre. Lawrence et Shimoda ne sont séparés que de trois points et Deegan, en P3, n'est qu'à 7 points de la tête. Comme il y a également un triplement des points dans cette catégorie, le suspense demeure donc ici aussi.

ClassementSMX 250 après play-off #2 sur 3 :

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 points

2. Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 86(-3)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82,(-7)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63,(-26)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62,(-27)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 62,(-27)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 59,(-30)

8. Tom Vialle (F), KTM, 54,(-35)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54,(-35)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49,(-40)

Voici comment suivre les courses à Los Angeles :

Livetiming:

Livestream (payant) :

Horaire Playoff 2, Coliseum Los Angeles *)

Samedi 24.09.2023

21:00 - SMX Training & Qualifying

Dimanche, 25.09.2023

03:30 - Ouverture

04:06 - 250SMX course 1 (20 minutes + 1 tour)

04:38 - 450SMX course 1 (20 minutes + 1 tour)

08:55 - 250SMX course 2 (20 minutes + 1 tour)

06:27 - 450SMX course 2 (20 minutes + 1 tour)



*) Données en CEST sans garantie