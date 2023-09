Anteprima della finale dei playoff SMX a Los Angeles

Il Los Angeles Memorial Coliseum ospiterà la finale dei Playoff SMX il prossimo fine settimana. Ken Roczen (Suzuki) ha ancora la possibilità di vincere il titolo, ma Jett Lawrence e Chase Sexton sono in netto vantaggio.

Sabato sera, al Los Angeles Memorial Coliseum, si svolgerà la finale degli SMX Playoff. Il sistema di punti sarà triplicato in occasione della finale: 75 punti saranno assegnati al vincitore, 66 punti al P2 e 60 al P3. I dettagli del sistema di punti dei playoff e i possibili scenari sono illustrati in questo articolo.

Il leader del campionato Chase Sexton e il suo compagno di squadra australiano HRC Jett Lawrence partono favoriti. Chi dei due vince la gara è campione, indipendentemente da ciò che accade dietro. Il pilota tedesco di HEP Suzuki Ken Roczen ha poche possibilità di vincere il titolo dopo due playoff completati. Se il tedesco vincesse e Sexton non finisse meglio di P3, sarebbe campione.

Il tracciato è estremamente spettacolare: ci sarà una salita fino ai portici e al cancello d'ingresso olimpico. Il salto per rientrare nello stadio si immette direttamente in una sezione di sabbia. Le previsioni meteo sono eccellenti, con sole e temperature diurne di 26 gradi.

ClassificaSMX 450 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Chase Sexton (USA), Honda, 90 punti.

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3° Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)

Nella classe 250cc, Hunter Lawrence (Honda), Jo Shimoda (Kawasaki) e Haiden Deegan hanno ancora intatte le possibilità di titolo. Lawrence e Shimoda sono separati da soli tre punti e Deegan è a soli 7 punti dalla vetta in P3. Poiché anche in questa classe i punti sono tripli, la situazione rimane avvincente anche in questo caso.

ClassificaSMX 250 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 punti

2° Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 86(-3)

3° Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82,(-7)

4° Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63,(-26)

5° RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62,(-27)

6° Jordon Smith (USA), Yamaha, 62,(-27)

7° Maximus Vohland (USA), KTM, 59,(-30)

8° Tom Vialle (F), KTM, 54,(-35)

9° Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54,(-35)

10° Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49,(-40)

Ecco come seguire le gare a Los Angeles:

Livetiming:

Livestream (a pagamento):

Schedule Playoff 2, Coliseum Los Angeles *)

Sabato, 24.09.2023

21:00 - SMX Practice & Qualifying

Domenica, 25.09.2023

03:30 - Apertura

04:06 - 250SMX Heat 1 (20 minuti + 1 giro)

04:38 - 450SMX manche 1 (20 minuti + 1 giro)

08:55 - 250SMX manche 2 (20 minuti + 1 giro)

06:27 - 450SMX manche 2 (20 minuti + 1 giro)



*) Dati in CEST senza garanzia