Antevisão da final dos Playoffs SMX em Los Angeles

O Los Angeles Memorial Coliseum vai receber a final do SMX Playoffs no próximo fim de semana. Ken Roczen (Suzuki) ainda tem hipóteses de vencer o título, mas Jett Lawrence e Chase Sexton têm uma clara vantagem.

No sábado à noite, a final dos SMX Playoffs terá lugar no Los Angeles Memorial Coliseum. O sistema de pontos será triplicado na final, pelo que serão atribuídos 75 pontos ao vencedor, 66 pontos ao P2 e 60 pontos ao P3. Os pormenores do sistema de pontos do play-off e os cenários possíveis são explicados neste artigo.

O líder do campeonato, Chase Sexton, e o seu companheiro de equipa australiano da HRC, Jett Lawrence, partem para a corrida como favoritos. Aquele que vencer a corrida é o campeão, independentemente do que acontecer atrás. O piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen, tem poucas hipóteses de conquistar o título depois de 2 finais concluídas. Se o alemão vencer e Sexton não terminar melhor do que P3, ele será o campeão.

A pista é extremamente espetacular: haverá uma subida até às arcadas e ao portão de entrada dos Jogos Olímpicos. O salto de volta ao estádio é direto para uma secção de areia. As previsões meteorológicas são excelentes, com sol e temperaturas máximas de 26 graus durante o dia.

Classificaçãodo SMX 450 após o playoff #2 de 3:

1º Chase Sexton (EUA), Honda, 90 pontos.

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3º Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4º Aaron Plessinger (EUA), KTM, 74,(-16)

5º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7º Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10º Adam Cianciarulo (EUA), Kawasaki, 42,(-48)

Na classe 250cc, Hunter Lawrence (Honda), Jo Shimoda (Kawasaki) e Haiden Deegan ainda têm hipóteses de título intactas. Lawrence e Shimoda estão separados por apenas três pontos e Deegan está a apenas 7 pontos do topo na P3. Uma vez que também existem pontos triplos nesta classe, a competição continua a ser emocionante.

Classificação daSMX 250 após a segunda eliminatória de 3:

1º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 pontos

2º Jo Shimoda(JPN), Kawasaki, 86(-3)

3º Haiden Deegan (EUA), Yamaha, 82,(-7)

4º Levi Kitchen (EUA), Yamaha, 63,(-26)

5º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 62,(-27)

6º Jordon Smith (USA), Yamaha, 62,(-27)

7º Maximus Vohland (USA), KTM, 59,(-30)

8º Tom Vialle (F), KTM, 54,(-35)

9º Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54,(-35)

10º Seth Hammaker (EUA), Kawasaki, 49,(-40)

Veja como acompanhar as corridas em Los Angeles:

Tempo ao vivo:

Transmissão ao vivo (pago):

Calendário Playoff 2, Coliseum Los Angeles *)

Sábado, 24.09.2023

21:00 - SMX Practice & Qualifying

Domingo, 25.09.2023

03:30 - Abertura

04:06 - 250SMX Heat 1 (20 minutos + 1 volta)

04:38 - 450SMX Heat 1 (20 minutos + 1 volta)

08:55 - 250SMX bateria 2 (20 minutos + 1 volta)

06:27 - 450SMX bateria 2 (20 minutos + 1 volta)



*) Dados em CEST sem garantia