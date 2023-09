Jett Lawrence (HRC) : Victoire SMX devant Ken Roczen

Une décision préliminaire a été prise dès le départ de la première manche de la finale des play-offs à suspense au Memorial Coliseum de Los Angeles : Le pilote officiel Yamaha français Dylan Ferrandis a pris le départ dans la zone P3, mais il est entré en collision avec Shane Mc McElrath et Grant Harlan (tous deux Yamaha) dans le premier virage et a dû abandonner la course, sonné. La journée s'est terminée pour Ferrandis avant même d'avoir réellement commencé.

Le holeshot de la première manche a été remporté par Adam Cianciarulo (Kawasaki) devant Justin Barcia (GASGAS). Barcia a pris la tête au deuxième tour devant Jason Anderson (Kawasaki), mais après un saut raté, il a heurté la pente opposée, est passé par-dessus le guidon et a dû recevoir des soins médicaux sur le bord de la piste. Cianciarulo était donc de nouveau en tête, mais il a lui aussi chuté sur le wall-jump, laissant la tête à Jason Anderson.

Derrière Anderson, les prétendants au titre se sont positionnés : Ken Roczen a pris la P2 devant le leader du classement Chase Sexton et Jett Lawrence (tous deux Honda), mais en raison du crash de Barcia, la course a été interrompue par un drapeau rouge et un nouveau départ a été donné dans l'ordre des positions. Après le nouveau départ, Aaron Plessinger a été durement touché au sol et Roczen a pris la tête du peloton au sixième tour.

Dans les tours suivants,Jett Lawrence a pris un quadruple saut de la section rythmique à fond et a ainsi pu s'imposer face à Anderson. Il a fait de même deux tours plus tard face au leader Roczen. Dans le huitième tour, il a pris l'Allemand par surprise après ce passage et a pris la tête. Roczen a réagi et a également sauté ce saut en une seule fois. Sexton et Anderson ont également franchi cette section plus tard. Roczen est resté à portée de main du leader jusqu'à la fin de la course, mais Lawrence a gardé le contrôle et a remporté la course avec 1,5 seconde d'avance sur Roczen, Sexton, Anderson et Webb.

Avec Roczen en P2 et Sexton en troisième position, les chances de l'Allemand de remporter le championnat s'amélioraient avant la deuxième manche. Il était clair que le vainqueur de la deuxième manche serait également le champion !

Leader du championnat jusqu'à ce deuxième point, Chase Sexton a remporté le holeshot de la deuxième manche devant Cianciarulo et Roczen. Au deuxième tour, Roczen s'est emparé de la troisième place, ce qui aurait été le résultat final de la course, mais au dixième tour sur dix-neuf, l'incroyable s'est produit : Sexton a glissé du repose-pied, est passé par-dessus le guidon après un saut dans la descente de sable alors qu'il était en tête et a dû abandonner la course, l'épaule touchée. Ses chances de titre, intactes jusqu'à ce moment-là, s'envolent. Lawrence a hérité sans combat de la tête de la course et s'est donc retrouvé en course pour le titre. Jason Anderson a lui aussi dû abandonner après une chute. Roczen est resté dans le sillage de l'Australien jusqu'à la fin, mais il n'est pas parvenu à s'en rapprocher. Jett Lawrence n'a commis aucune erreur et a remporté la deuxième manche avec une avance de 1,6 seconde sur Roczen et Webb. Webb est même monté sur la troisième marche du podium à Los Angeles avec un résultat de 5-3.

En remportant ce championnat, Jett Lawrence s'est assuré la prime de victoire d'un million de dollars. Ken Roczen a terminé deuxième du classement journalier et du championnat. Sexton a terminé dixième au classement journalier et troisième au championnat après son crash. Cooper Webb a pu se hisser à la quatrième place du championnat grâce aux 60 points obtenus pour la troisième place (le triple des points est attribué lors du dernier play-off ) lors de la dernière course.

Roczen avait la possibilité de remporter le classement général, mais à la fin, il était lui aussi satisfait : "Je suis fier de ma performance", a déclaré l'Allemand après la course. "J'ai pu montrer des performances constantes sur toutes les courses de playoff. Au final, cela n'a pas suffi pour gagner, mais l'équipe a fait un travail formidable et nous avons pu garder le titre en jeu jusqu'à la fin".

SMX 450 Playoff#3, Los Angeles :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1, 75 pts.

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 66 pts.

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3, 60 pts.

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-4, 54 pts.

5. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 8-5, 51 pts.

6. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-7, 48 pts.

7. Ty Masterpol (USA) Kawasaki, 9-9, 45 pts.

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 11-8, 42 pts.

9. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 12-10, 39 pts.

10. Chase Sexton (USA), Honda, 3-20, 36 pts.

11. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-21, 33 pts.

12. Aaron Plessinger (USA), KTM, 20-6, 24 pts.

...

23. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 21-DNS

24. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 22-DNS

Classement finalSMX 450 après play-off #3 sur 3 :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 163 pts.

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 146 pt.

3. Chase Sexton (USA), Honda, 126 pts.

4e Cooper Webb (USA), Yamaha, 120 pts.

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 104

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 96

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 92

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 91

9. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 90

10. Ty Masterpol (USA) Kawasaki, 84

11. Fredrik Noren (S), Suzuki, 79

12. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 76

13. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71

14. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59

15. Grant Harlan (USA), Yamaha, 44