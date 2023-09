Jett Lawrence (HRC): vittoria a SMX davanti a Ken Roczen

In una drammatica finale di spareggio a Los Angeles, il pilota australiano HRC Jett Lawrence ha vinto entrambe le manche davanti a Ken Roczen (Suzuki), diventando campione dopo la caduta di Chase Sexton mentre era in testa.

Già dopo la partenza della prima gara dell'emozionante finale dei playoff al Memorial Coliseum di Los Angeles, è stata presa una decisione preliminare: Il pilota francese della Yamaha Dylan Ferrandis è partito nella zona P3, ma si è scontrato con Shane McElrath e Grant Harlan (entrambi Yamaha) alla prima curva e si è dovuto ritirare dalla gara. La giornata per Ferrandis era finita prima ancora di cominciare.

L'holeshot della prima gara è stato conquistato da Adam Cianciarulo (Kawasaki) davanti a Justin Barcia (GASGAS). Barcia ha preso il comando da Jason Anderson (Kawasaki) nel corso del secondo giro, ma dopo un salto errato ha urtato la pista opposta, è volato via sul manubrio e ha richiesto assistenza medica a bordo pista. Questo ha riportato Cianciarulo in testa, ma anche lui è caduto al salto del muro, lasciando il comando a Jason Anderson.

Dietro Anderson, i contendenti al titolo hanno preso posizione: Ken Roczen ha conquistato la P2 davanti al leader del campionato Chase Sexton e a Jett Lawrence (entrambi Honda), ma a causa della caduta di Barcia, la gara è stata interrotta con bandiera rossa ed è ripartita nell'ordine di posizioni. Dopo la ripartenza, Aaron Plessinger è caduto e Roczen è passato in testa al gruppo al sesto giro.

Jett Lawrence ha fatto un quadruplo salto della sezione ritmica piena nei giri successivi ed è riuscito ad avere la meglio su Anderson. Ha fatto lo stesso contro il leader Roczen due giri dopo. All'ottavo giro, dopo questo passaggio, ha colto di sorpresa il tedesco e ha preso il comando. Roczen ha reagito e ha saltato anche questo salto in una sola tornata. Anche Sexton e Anderson hanno superato completamente questa sezione più tardi. Roczen è rimasto a distanza ravvicinata dal leader fino alla fine della gara, ma Lawrence ha mantenuto la panoramica e ha vinto con 1,5 secondi di vantaggio su Roczen, Sexton, Anderson e Webb.

Con Roczen in P2 e Sexton in terza posizione, le possibilità di successo del tedesco nel campionato sono aumentate in vista della seconda gara. Era chiaro: il vincitore della seconda manche sarebbe stato anche il campione !

Chase Sexton, che era in testa al campionato fino a questo secondo punto, ha conquistato l'holeshot per la seconda manche davanti a Cianciarulo e Roczen. Al secondo giro, Roczen ha conquistato la P3 e questo sarebbe stato il risultato finale con questo esito della gara, ma al decimo giro su diciannove è successo l'incredibile: Sexton è scivolato dalla pedana, è volato via dal manubrio dopo aver saltato nel passaggio sulla sabbia in discesa mentre era in testa e si è dovuto ritirare dalla gara con una spalla danneggiata. Questo ha mandato in frantumi le sue possibilità di vincere il titolo, che fino a quel momento erano rimaste intatte. Lawrence ha ereditato la testa della corsa senza lottare e si è quindi avviato alla conquista del titolo. Anche Jason Anderson si è dovuto ritirare dalla gara in seguito a una caduta. Roczen è rimasto con l'australiano fino alla fine, ma non è riuscito a raggiungerlo. Jett Lawrence non ha commesso errori e ha vinto la seconda gara con un vantaggio di 1,6 secondi su Roczen e Webb. Webb è addirittura salito sul terzo gradino del podio a Los Angeles con un risultato di 5-3.

Con questa vittoria del campionato, Jett Lawrence si è assicurato un bonus di un milione di dollari. Ken Roczen è arrivato secondo nella classifica giornaliera e in quella del campionato. Sexton è arrivato decimo nella classifica di giornata e terzo in campionato dopo la caduta. Cooper Webb potrebbe ancora salire al quarto posto in campionato grazie ai 60 punti per la P3 (i punti tripli vengono assegnati nell'ultimo playoff ) nell'ultima gara.

Roczen ha avuto la possibilità di vincere la classifica generale, ma alla fine è stato soddisfatto: "Sono orgoglioso della mia prestazione", ha detto il tedesco dopo la gara. Sono orgoglioso della mia prestazione", ha detto il tedesco dopo la gara. "In tutte le gare di spareggio sono riuscito a dimostrare una certa costanza di rendimento. Alla fine non è stato sufficiente per la vittoria, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a mantenere aperta la decisione sul titolo fino alla fine."

SMX 450 Playoff#3, Los Angeles:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1, 75 punti.

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 2-2, 66 punti.

3° Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3, 60 punti.

4° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-4, 54 punti.

5° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 8-5, 51 pt.

6° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-7, 48 punti.

7° Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 9-9, 45 punti.

8° Fredrik Noren (S), Suzuki, 11-8, 42 punti.

9° Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 12-10, 39 punti.

10° Chase Sexton (USA), Honda, 3-20, 36 punti.

11° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-21, 33 pt.

12 Aaron Plessinger (USA), KTM, 20-6, 24 pt.

...

23° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 21-DNS

24. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 22-DNS

Classifica finaleSMX 450 dopo lo spareggio n. 3 di 3:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 163 pt.

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 146

3° Chase Sexton (USA), Honda, 126

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 120

5° Aaron Plessinger (USA), KTM, 104

6° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 96

7° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 92

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 91

9° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 90

10° Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 84

11° Fredrik Noren (S), Suzuki, 79

12° Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 76

13° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71

14° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59

15° Grant Harlan (USA), Yamaha, 44